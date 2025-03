Slovensko spoznalo laureátov národného projektu Gospeltalent Junior

Prešov 3. marca (TASR) - Historicky prvými laureátmi národnej speváckej súťaže Gospeltalent Junior pre spevákov od štyroch do 14 rokov je šestica talentov. Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v nedeľu (2. 3.) uskutočnil galaprogram národného finále súťaže, počas ktorého vyhlásili víťazov pilotného ročníka. TASR o tom informoval Lukáš Marťák z organizačného tímu súťaže.



V kategórii štyroch až siedmich rokov si ocenenie odniesla Adela Vargová z Kordíkov a Zuzana Hlinová zo Zábiedova. V kategórii osem až 11 rokov zvíťazila Terezka Fuchsová z Rozhanoviec a Michal Pyšniak z Michaloviec a v kategórii 12 až 14 rokov Anna Kukučiková zo Snežnice a Anna Mária Salmášová zo Senca.



Odborná porota v zložení speváčka, hudobníčka, hlasová koučka Jana Daňová, speváčka, skladateľka a prvá víťazka Gospeltalentu (2009) Sima Magušinová a spevák, hudobník a producent Martin Husovský národných laureátov určili spomedzi 12 finalistov, ktorých vo finálovom kole sprevádzala naživo kapela.



Národní laureáti získavajú bezplatnú účasť na týždňovom gospelovom bootcampe za účasti hudobných profesionálov, ktorý sa uskutoční od 20. do 26. júla v Tatrách a zúčastniť sa na ňom bude môcť aj široká verejnosť. S mentormi zároveň nahrajú gospelové piesne v originálnej úprave, pričom pred nahrávaním im v spolupráci s produkčným tímom poskytnú poradenstvo a odborné vedenie.



Tím mentorov tvorí hudobník, spevák a skladateľ Martin Husovský, speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka Dominika Gurbaľová, speváčka, skladateľka a hudobníčka Zuzana Eperješiová - Skyva, speváčka, hudobníčka a talentová koučka Eva Hrešková, spevák, skladateľ, rehoľný brat známy z legendárnej kapely Kapucíni Ondrej Tkáč a zbormajsterka a autorka s 20-ročnou praxou hudobnej práce s deťmi a mladými Silvia Demská.



Odbornou garantkou projektu Gospeltalent je od jeho vzniku hudobná redaktorka a muzikologička Diana Rauchová, dvanástku finalistov na národné finále pripravovala hlasová koučka a speváčka Mila Medvedovska. Hudobným producentom Gospeltalentu Junior bol hudobník a producent Daniel Špiner.



Do národnej súťaže sa prihlásilo spolu 405 súťažiacich, širšia odborná porota spomedzi nich rozhodla o 90 semifinalistoch. Deviatich finalistov si vybrala verejnosť na základe online hlasovania a troch súťažiacich do finále posunuli špeciálne nominácie, takzvané divoké karty.



Súťaž Gospeltalent Junior patrí do rodiny národných súťaží Gospeltalent, ktoré od roku 2009 hľadajú a sprevádzajú hudobné talenty a pomáhajú začínajúcim interpretom v rozbehu hudobnej cesty. Prvou víťazkou v roku 2009 bola Sima Magušinová (Martausová), laureátmi ďalších ročníkov sa stali napríklad Slávka Tkáčová (2013) či Lýdia Rišová (2016).