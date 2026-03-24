Slovensko spoznalo nositeľov ocenenia Srdce na dlani
Autor TASR
Prešov 24. marca (TASR) – Národné ocenenie Srdce na dlani za rok 2025 si v utorok v Parku kultúry a oddychu v Prešove prevzali jednotlivci a kolektívy, ktorí sa venujú dobrovoľníckej činnosti. Podľa Jany Mlynarčíkovej z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií toto prestížne ocenenie opäť ukázalo, že solidarita na Slovensku nepozná hranice.
Celkovo sa tento rok zozbieralo 365 nominácií z celého Slovenska, ktoré boli vyhodnocované v rámci krajských kôl. Z nich sa na národné kolo oceňovania dostalo 62 nominácií. O laureátoch v deviatich kategóriách rozhodla národná hodnotiaca komisia.
„Každá zo 62 nominácií, ktoré sme tento rok prijali, je opäť dôkazom toho, že dobrovoľníctvo má na Slovensku pevné miesto a obrovský ľudský rozmer. Bez dobrovoľníkov by bol svet smutnejší, osamelejší, rozdelenejší, menej chránený a bezpečný. Sú to príbehy a činy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré ako malé kvapky lepidla držia našu krajinu pohromade. Oceňovanie Srdce na dlani vytvára priestor na to, aby sme si tieto výnimočné skutky všimli a spoločne im vyjadrili uznanie,“ uviedla Mlynarčíková.
Národné ocenenie Srdce na dlani 2025 získali v kategóriách:
- Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci na Slovensku: Katarína Habláková a Kristína Lacková,
- Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí: Andrej Pastorek,
- Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid: Jana Loneková,
- Koordinátor a koordinátorka dobrovoľníkov: Stanislava Minárik Imrišková,
- Dobrovoľnícka skupina: Dobrovoľnícka skupina z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove,
- Projekt/dobrovoľnícky program: Kolečko Malcov,
- Podpora dobrovoľníctva: Protherm Production s.r.o.,
- Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc: Alena Mazánová,
- Ocenenie za dobrovoľníctvo s celospoločenským významom: Dobrovoľníci a dobrovoľníčky SOS/BirdLife Slovensko.
Srdce na dlani je každoročné ocenenie skutkov a projektov jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Ide o ocenenie tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy alebo vzdelávania.
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je strešnou organizáciou a pôsobí na Slovensku od roku 2011. Jej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe.
Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci na Slovensku: Katarína Habláková a Kristína Lacková
Katarína Habláková je koordinátorkou a jednou zo zakladajúcich členiek mobilného hospicu Most domov v Trnavskom kraji. Už tri roky nezištne zabezpečuje administratívu, komunikáciu s úradmi, písanie grantov, fundraising a prevádzkové činnosti organizácie, ktorá dnes poskytuje starostlivosť viac ako dvom stovkám nevyliečiteľne chorých pacientov a ich rodinám. Je motorom fungovania hospicu – od evidencie pacientov po manažment tímu – a aktívne sa zasluhuje o rozvoj paliatívnej starostlivosti na Slovensku.
Kristína Lacková vyrástla v detskom domove a napriek vážnym zdravotným ťažkostiam sa rozhodla rozdávať nádej, podporu a svoj čas tam, kde podpora nebýva samozrejmosťou a dobrovoľníkov nebýva veľa. Ako dobrovoľníčka pôsobí v Centre pre deti a rodiny v Prešove, v OZ Tobiáš a v OZ Prijatie, kde prináša deťom, mladým mamám a rodinám to, čo jej samotnej v detstve často chýbalo – pocit prijatia, bezpečia a blízkosti. Popri tom študuje charitatívnu a sociálnu prácu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, aby mohla svoju službu druhým rozvíjať aj odborne.
Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí: Andrej Pastorek
Andrej Pastorek sa už viac ako 15 rokov venuje Černobyľu a veciam okolo havárie v roku 1986. Od vypuknutia vojny vo februári 2022 začal pomáhať utečencom z Ukrajiny. Už v prvom marcovom týždni ubytoval u seba ľudí, ktorí nemali kam ísť a zotrvali u neho viac ako sedem mesiacov, pričom im pomohol začleniť sa do spoločnosti, vybaviť potrebné papiere či naučiť ich základné frázy v slovenčine. V polovici marca si vzal v práci voľno a celý týždeň slúžil dlhé 14-hodinové nočné služby na hraničnom prechode Vyšné Nemecké, kde sa ako dobrovoľník zapojil do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou. Od roku 2023 vozí Andrej humanitárnu a materiálnu pomoc pravidelne, niekoľkokrát do roka.
Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid: Jana Loneková
Jana Loneková je dlhoročná dobrovoľníčka eRka a Dobrej noviny, strávila 11 mesiacov v meste Kyabakadde v centrálnej Ugande, kde ako zdravotná sestra podporovala verejné zdravie v okrese Mukono. Pracovala na miestnej klinike, zapájala sa do vzdelávania komunity a vďaka zbierke zo Slovenska zabezpečila chýbajúce vybavenie – ochranné pomôcky, chladničku na lieky, solárny panel či nové tlakomery. Zaviedla a posilnila mnohé postupy, napríklad dezinfekciu priestorov, bezpečnú manipuláciu s pomôckami či pravidelné pranie bielizne. Spolu s tímom realizovala osvetu na školách aj medzi dospelými.
Koordinátor a koordinátorka dobrovoľníkov: Stanislava Minárik Imrišková
Stanislava Minárik Imrišková pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníkov v platforme Trenčín 2026. Vďaka nej sa podarilo vybudovať fungujúci systém dobrovoľníctva, ktorý spája stovky ľudí, desiatky organizácií a celé komunity v meste i regióne. Má vyše 400 zaregistrovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, z toho približne 200 aktívnych a vyškolených, viac ako 30 vyškolených lídrov, 35 absolventov kurzov angličtiny a zapojené tri firmy v rámci firemného dobrovoľníctva. Pod jej vedením vznikli a fungujú štyri dlhodobé dobrovoľnícke programy.
Dobrovoľnícka skupina: Dobrovoľnícka skupina z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove
Dobrovoľnícka skupina študentov Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove pravidelne navštevuje seniorov v zariadení Atrium, n. o. Ich aktivity – od pečenia, tvorivých dielní, debát až po beauty dni – prebiehajú počas celého školského roka niekoľkokrát mesačne. Cieľom je budovať medzigeneračné prepojenie, prinášať radosť a podporovať dôstojné starnutie. Pod vedením profesorky Zlatice Dudovej sa študenti stávajú oporou a spoločnosťou pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Do tejto aktivity sa zapája už každý desiaty žiak školy, čo je úžasný úspech.
Projekt/dobrovoľnícky program: Kolečko Malcov
Kolečko Malcov je komunitný vzdelávací projekt, ktorý založila Michaela Cingeľová, učiteľka pôsobiaca na Luníku IX v Košiciach. Vo voľnom čase pokračuje vo vzdelávaní detí – v rodnej obci Malcov, vytvorila priestor, kde sa deti z rôznych prostredí spoločne učia. V súčasnosti je vytvorených 15 dvojíc, kde starší vedú mladších počas sobotných stretnutí v škole, zlepšujú slovenčinu, rozvíjajú sa a budujú dôverné vzťahy. Do aktivít sú zapojení aj mladí a ženy z komunity. Okrem učenia Kolečko organizuje aj akcie pre celú obec. Projekt prirodzene prepája generácie, spája komunity a ukazuje, že aj v malej obci môže vzniknúť veľká, zmysluplná zmena, keď sa robí srdcom.
Podpora dobrovoľníctva: Protherm Production s.r.o.
Firma Protherm Production je dlhodobo aktívnym príkladom firemného dobrovoľníctva v Skalici a okolí. Už deväť rokov podporuje zapojenie svojich zamestnancov do rôznorodých aktivít – od pomoci v Centre sociálnych služieb Mikádo v Skalici až po komunitné projekty a spoluprácu s charitou. Dobrovoľníci z firmy pomáhajú pri úprave zelene, montáži zariadení, organizácii olympiád či výletov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ročne sa do dobrovoľníckych činností zapája približne 40 zamestnancov, vrátane manažmentu.
Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc: Alena Mazánová
Alena Mazánová je dobrovoľníčkou v programe Buddy už 11 rokov. Pomáha Kristíne, mladému dospelému dievčaťu, ktoré vyrastalo v detských domovoch a profesionálnych rodinách. Alena sa stala jej oporou v najťažších momentoch života, pomohla jej prekonať zložité obdobia a podporovala ju pri dokončení školy. Vďaka jej trpezlivosti, vytrvalosti a porozumeniu sa Kristína zlepšila, našla stabilitu a naučila sa zvládať životné výzvy. Alena je vzorom nielen pre Kristínu, ale aj pre ďalších dobrovoľníkov. Jej práca ukazuje, že láska, čas a dôvera môžu skutočne zmeniť život.
Ocenenie za dobrovoľníctvo s celospoločenským významom: Dobrovoľníci a dobrovoľníčky SOS/BirdLife Slovensko
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československé ornitologické společnosti chce SOS/BirdLife Slovensko vyzdvihnúť svojich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky – ľudí, bez ktorých by ochrana vtáctva a prírody nebola možná. Len na Vtáčom ostrove na Dunaji sa počas rokov vystriedalo viac než 500 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali zachraňovať biotopy pre vzácne druhy vtákov. Každoročne sa viac než 200 dobrovoľníkov zapája do zimného sčítania vodného vtáctva a ďalšie stovky pomáhajú na ochranárskych táboroch, pri údržbe biotopov, environmentálnej výchove, osvetových aktivitách či online komunikácii.
TASR pri tejto príležitosti prináša profily laureátov ocenenia.
