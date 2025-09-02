Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

Slovensko vyhostilo opitého vodiča z Gruzínska, pokúsil sa o úplatok

.
Ilustračná fotka Foto: TASR - Dano Veselský

Pri oznámení o obmedzení osobnej slobody chcel 43-ročný muž policajtov podplatiť hotovosťou.

Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Opitého vodiča pôvodom z Gruzínska, ktorého odhalila hliadka bratislavských policajtov vo štvrtok (28. 8.) a ktorý sa ich pokúsil podplatiť hotovosťou, odsúdili a vyhostili zo Slovenska. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

„Poškodeným ľavým zadným svetlom a bezdôvodnou jazdou zo strany na stranu vzniklo u policajtov podozrenie zo spáchania dopravného priestupku. Rozhodnutie zastaviť vodiča bolo v ten moment správne. Vykonanou dychovou skúškou bolo preukázané, že vodičovi nerobilo problém sadnúť si za volant motorového vozidla s 1,98 promile alkoholu v dychu,“ napísala polícia.

Pri oznámení o obmedzení osobnej slobody chcel 43-ročný muž policajtov podplatiť hotovosťou. „Toto mu však nevyšlo a skončil na policajnom oddelení, kde s ním boli vykonané potrebné úkony,“ dodala polícia na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy