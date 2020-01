Slovenskú plesovú sezónu otvoril jubilejný 20. Ples v opere

Bratislava 11. januára (TASR) – Začala sa slovenská plesová sezóna, otvoril ju už tradične v sobotu večer jubilejný 20. Ples v opere. Historická budova Slovenského národného divadla v Bratislave privítala 300 párov významných osobností z oblasti, vedy, hospodárstva, medicíny, kultúry, športu a tretieho sektora.



Úvodný ceremoniál 20. ročníka dobročinného Plesu v opere uviedla dvojica významných slovenských umelcov našej prvej divadelnej scény Emília Vášáryová a Martin Huba. Toto významné dobročinné podujatie otvorila úderom na gong zrakovo postihnutá paralympijská lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou.



Program, ktorý previedol hostí prierezom vývoja opery od jej prvopočiatkov, niesol v sebe silnú myšlienku lásky. Na jeho tvorbe sa podieľali režisérka Jana Burkiewicz, hudobný dramaturg Slavo Solovic, scénograf Juraj Kuchárek a módny návrhár Boris Hanečka. Ten pripravil dokopy 31 kostýmov pre desaťčlenný súbor tanečníkov, osemnásťčlenný zbor a troch sólistov. V úvodnom ceremoniáli boli hlavnými postavami sopranistka Hrachuhi Bassenz, pôvodom z Arménska, a slovenský tenorista Pavol Bršlík.



Jubilejný 20. ročník Plesu v opere opäť využije svoj spoločenský význam a charitatívny rozmer v prospech detí so zdravotným znevýhodnením s cieľom prispieť k dlhodobým a systémovým zmenám, a to aj so zameraním na deti v materských školách.