Slovenský Červený kríž neodporúča ľuďom chodiť k hranici s Ukrajinou

Svidník 28. februára (TASR) – Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine pomáha na jednotlivých hraničných priechodoch s Ukrajinou. Jeho riaditeľ Slavomír Sakalík neodporúča ľuďom chodiť k hranici s materiálnou pomocou ani zo zvedavosti.



"Zriadili sme takzvané čakacie stany, v ktorých poskytujeme prvotnú pomoc ľuďom prekračujúcim hranicu. Stany sú vyhrievané, poskytujeme im tam rýchle občerstvenie vo forme čaju a sladkostí na doplnenie energie. Je to prvotné vyčkanie na odvoz buď do nejakej dediny alebo čakajú na svojich príbuzných, ktorí pre nich prídu autom," povedal pre TASR Sakalík.



Utečencom poskytujú aj zdravotnícku pomoc. Ako povedal, ľudia sú solidárni a pomáhajú z celého Slovenska.



"Chcel by som poprosiť ľudí, aby svoju energiu teraz začali šetriť, lebo môže sa stať, že tá situácia bude trošku dlhšia. Pomoci na hraničných priechodoch momentálne je dostatok. S čím by nám vedeli pomôcť, tak to sú izotermické fólie na udržanie tepla alebo ľahšie deky. Nevieme, ako dlho to bude trvať, ale situácia sa mení zo dňa na deň. Na začiatku boli vyhlasované zbierky, ľudia nosili potraviny, hygienické potreby, plienky a oblečenie. Oblečenia už je tam dostatok," vysvetlil Sakalík.



Ľuďom neodporúča jazdiť autom k hranici s Ukrajinou, pretože čím viac áut a ľudí tam je, tým viac je to neprehľadné. "Prosím ľudí, aby tam naozaj nešli zo zvedavosti, nie je to na tých hraničných priechodoch sranda. Naozaj, každá jedná osoba navyše je len na príťaž zložkám, ktoré tam zasahujú. Snažíme sa to zvládať. Každý jeden priechod má iný charakter, čo sa týka zvládania situácie. Momentálne je tam trocha chaos a chýba tam koordinácia. Napríklad, vo Vyšnom Nemeckom sú stany všade, každý chce pomáhať, ale nie je to koordinované," dodal Sakalík.