Slovenský Červený kríž prijal v súvislosti s migráciou opatrenia

Veľký Krtíš 7. septembra (TASR) - Slovenský Červený kríž (SČK) prijal pre nelegálnu migráciu vo Veľkokrtíšskom okrese viaceré opatrenia. Súvisia napríklad so stravou pre cudzincov i so zachovaním hygieny. Pre TASR to vo štvrtok uviedla Zuzana Vongrejová zo SČK.



Dodala, že SČK migrantom v týchto dňoch na záchytnom mieste poskytuje suchú stravu. V utorok (5. 9.), pri osobnej návšteve z ústredia SČK, odovzdali na mieste deky a respiračné rúška. Boli to aj hygienické potreby ako mydlo, dezinfekcia, vlhčené utierky a dámske vložky. "Vyvíjame aktívne úsilie, aby sme takúto materiálnu pomoc mohli poskytovať opätovne a aby sme v rámci nej poskytli aj základný zdravotnícky materiál," objasnila.



Nelegálnych migrantov umiestnili vo Veľkom Krtíši v jednej z hál súkromnej spoločnosti. Je v nej registračné miesto evidencie a dočasného umiestnenia cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu Slovenska. SČK zároveň podľa Vongrejovej apeloval na políciu, aby na tomto mieste vytvorili samostatný bezpečný priestor pre deti a ženy.



Okresný úrad vo Veľkom Krtíši pre nelegálnu migráciu vyhlásil 1. septembra mimoriadnu situáciu. Premiér Ľudovít Ódor povedal, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Situácia je podľa neho pod kontrolou. Migranti na Slovensku podľa predstaviteľov vlády nechcú ostať a smerujú najmä do Nemecka.



Ministerstvo vnútra informuje, že zo Sýrie v súčasnosti vysídlili štyri milióny osôb.