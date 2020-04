Slovenský Červený kríž v B. Bystrici odoberie 30 vzoriek 2x týždenne

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) – Prevádzku mobilnej odberovej jednotky Slovenského Červeného kríža (SČK) v Banskej Bystrici spustili od utorka (31. 3.) a je reakciou na potreby rýchleho a väčšieho počtu testovania na nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Podarilo sa to vďaka spolupráci regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), SČK a mesta pod Urpínom.



Ako vo štvrtok konštatovala Zuzana Stanová, riaditeľka SČK, územný spolok Banská Bystrica, odbery zatiaľ robia dva razy do týždňa – v utorok a štvrtok, od 9.00 do 12.00 h.



"V utorok sme odobrali asi 33 vzoriek, kde sa už zachytili aj nejakí pozitívni ľudia. Odoberáme ich na základe odporúčania obvodného lekára a po konzultácii s epidemiológmi. Aby si to občania nemýlili, nie je to žiadny plošný skríning. RÚVZ nám ráno dodá zoznam a tí ľudia už vedia, že majú prísť sa dať otestovať," zdôraznila Stanová. Odbery zatiaľ robia dvaja zdravotnícki záchranári.



Po odberoch putujú vzorky do blízkeho laboratória, ktoré je na oddelení lekárskej mikrobiológie banskobystrického RÚVZ. S diagnostikou vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu začalo od 15. marca a denne je schopné spracovať do 200 vzoriek.



Podľa regionálneho hygienika Cyrila Klementa doposiaľ toto laboratórium otestovalo z Banskobystrického a Žilinského kraja 1575 vzoriek, z ktorých bolo 47 pozitívnych. Pripomenul tiež, že nový koronavírus má významný vplyv na prácu všetkých odborov RÚVZ, ktorého odborný personál pracuje takmer nepretržite.



Ako informovala Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ, pod ktorý spadajú oblasti Banská Bystrica a Brezno, doposiaľ evidujú z Banskobystrického okresu päť pozitívnych prípadov. Štyria ľudia sú v izolácii na území tohto okresu, jeden je v karanténe v zariadení ministerstva vnútra (MV). V Breznianskom okrese zachytili takisto päť pozitívnych prípadov, štyria občania sú v izolácii na území okresu a jeden v karanténe v zariadení MV SR.



"Výskyt v našom meste je nízky, je však stále nutné dodržiavať striktné opatrenia. Nevieme, koľko to bude trvať. Migrácia ľudí prináša vždy veľké riziká. Aj my preto venujeme zvýšenú pozornosť marginalizovaným skupinám, ktorých pohyb je ťažko ustrážiť, ako sú bezdomovci alebo obyvatelia v rómskych osadách," konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.