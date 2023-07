Slovenský cykloklub spustil registráciu na preteky Časovka na Bradlo

Brezová pod Bradlom 23. júla (TASR) - Slovenský cykloklub spustil registráciu na druhý ročník pretekov Časovka na Bradlo - Memoriál Jána Noska. TASR o tom informoval predseda Slovenského cykloklubu Michal Hlatký.



Podujatie sa uskutoční 16. septembra so štartom na námestí v Brezovej pod Bradlom a cieľom na vrchu Bradlo pod Mohylou Milana Rastislava Štefánika. Tento rok pripravujeme časovku pre tri kategórie, pre cestných pretekárov, MTB pretekárov a e-bike MTB pretekárov. Celková dĺžka trate je pre cestných cyklistov 4,4 kilometra a pre MTB a e-bike MTB trasu je to o 500 metrov viac. Prevýšenie pre obe trasy je 268 metrov.



"Tento typ pretekov so stúpaním na vrch Bradlo bol už v minulosti organizovaný, ale v menšom rozsahu a iba pre cestných cyklistov. Časovka je venovaná Jánovi Noskovi, jednému zo zakladateľov cyklistického klubu Bradlo Bike, ktorý predminulý rok nešťastne zahynul na následky pádu z bicykla," uviedol Hlatký.



Časovku organizuje Slovenský cykloklub v spolupráci s Chatou Bradlo, kde bude vytvorené i zázemie pre cyklistov a sprievodný program. "Pri prípravách sme mysleli aj na návštevníkov, ktorí prídu povzbudiť pretekárov. Na Chate Bradlo pod mohylou budú pripravené aj sprievodné aktivity. Spestrením bude súťaž na trenažéroch, ako aj 'výšľap' po zjazdovke, na ktorý sa bude možné registrovať popri registrácii na preteky," doplnil Hlatký.