Slovenský komorný orchester vystúpi s husľovým virtuózom D. Karvayom
Siedmy koncert cyklu SKO zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v nedeľu 24. mája o 16.00 h.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenský komorný orchester (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom vystúpi spoločne s husľovým virtuózom Daliborom Karvayom, ktorý do roku 2025 zastával post koncertného majstra Viedenských symfonikov. Siedmy koncert cyklu SKO zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v nedeľu 24. mája o 16.00 h. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresnila, že nedeľné popoludnie otvorí dielo Palladio, Concerto grosso pre sláčikový orchester Karla Jenkinsa pochádzajúceho z britského Walesu, ktorý patrí v súčasnosti medzi najstreamovanejších hudobných autorov. Jenkins na tomto titule pracoval v rokoch 1993 - 1995. „Palladio je inšpirované talianskym architektom zo 16. storočia Andreom Palladiom, ktorého dielo stelesňuje renesančné oslavy harmónie a poriadku. Dva Palladiove charakteristické znaky sú dokonalá, matematická harmónia a architektonické prvky prevzaté z klasickej antiky a z antickej filozofie,“ hovorí o diele skladateľ, ktorý prepája barokový typ inštrumentálnej skladby s novodobou „minimalmusic“.
Nasledovať budú diela Wolfganga Amadea Mozarta - Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216 a Concertone pre dvoje huslí a orchester C dur, KV 190 pochádzajúce z obdobia, keď mladý skladateľ pôsobil v Salzburgu v službách salzburského kniežacieho arcibiskupa Hieronyma Colloreda. „Okrem duchovnej hudby tu komponoval aj opery, koncerty a symfónie. V roku 1773 napísal aj prvý z piatich Husľových koncertov, ktorým predchádzalo Concertone C dur KV 190. Životopisci sa domnievajú, že Mozart skladbu premiérovo uviedol v spolupráci s jeho zamestnávateľom,“ uvádza filharmónia k dielam, ktoré v bratislavskej Redute zaznejú v interpretácii husľového virtuóza Dalibora Karvaya, v dvojkoncerte spolu s Ewaldom Danelom, umeleckým vedúcim SKO.
Program uzavrie dielo Capriol Suite ďalšieho britského skladateľa Petra Warlocka pochádzajúceho z Londýna. „Šesťčasťové dielo skomponoval v roku 1926 a kompozične vychádza z francúzskych renesančných tancov,“ poznamenáva SF k dielu, ktoré patrí medzi jedno z jeho najhrávanejších a najobľúbenejších opusov.
Ako ďalej avizuje Tolstova, koncert zaznie aj v Dome umenia Piešťany v utorok 26. mája o 19.30 h v rámci 71. music festivalu Piešťany.
