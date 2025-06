Slovenský národný archív bude mať v sobotu deň otvorených dverí

Bratislava 11. júna (TASR) - Najväčší a najvýznamnejší verejný archív na Slovensku - Slovenský národný archív, otvorí svoje brány pre širokú verejnosť v sobotu (14. 6.). Deň otvorených dverí v budove archívu na Drotárskej ceste v Bratislave sa uskutoční od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup bude o 16.30 h. TASR o tom informoval jeho riaditeľ Igor Adamec.



„Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s prácou archivárov a uvidia poklady z archívnej knižnice. Vyskúšať si budú môcť vyrobiť vlastnú knihu, pozrieť si, ako sa v minulosti úradovalo v kanceláriách, ako sa varí atrament a ako a čím sa v minulosti písavalo,“ priblížil Adamec. Lákadlom je podľa neho výstava dokladov, ktoré ľudia v minulosti nosievali pri sebe či expozícia o stavbe budovy národného archívu.



Archívy umožňujú nahliadnuť do svojich útrob pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, ktorý pripadá na 9. júna. Adamec vysvetlil, že pod rezort vnútra patrí sústava štátnych archívov, ktorú tvoria Slovenský národný archív, osem štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich 31 pracovísk. Najväčšia a najdôležitejšia časť archívneho dedičstva SR je uložená práve v štátnych archívoch, dodal.



„Slovenský národný archív aktuálne spravuje približne 1600 archívnych fondov a zbierok v celkovom rozsahu asi 45.500 bežných metrov. Jeho vznik sa datuje do roku 1952, v budove na Drotárskej ceste, ktorá je jednou z dominánt Bratislavy, sídli od roku 1983,“ povedal riaditeľ.



Tvrdí, že postavenie archívov je nezastupiteľné v rámci štátnej správy, samosprávy, kultúry a vedy. Tvoria integrálnu súčasť informačných štruktúr a zdrojov spoločnosti. Taktiež sú významnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenska. „Svojím postavením a úlohami majú nenahraditeľný význam v živote každej demokratickej spoločnosti, predstavujú pamäť národa a sú základom identity spoločnosti,“ podotkol Adamec.