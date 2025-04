Ochranársky snem odmieta zámer postaviť novú spaľovňu v Bratislave

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenský ochranársky snem dôrazne odmieta zámer spoločnosti Slovnaft vybudovať v Bratislave najväčšiu spaľovňu komunálnych a priemyselných odpadov na Slovensku. Projekt Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO), ktorý je momentálne posudzovaný Ministerstvom životného prostredia SR, predstavuje podľa snemu veľké environmentálne a zdravotné riziko. Vyzýva preto kompetentných, aby zámer zamietli.



„Sme presvedčení, že rozširovanie kapacít na spaľovanie odpadu Bratislava nepotrebuje, naopak, potrebuje dôslednejšie separovať a recyklovať odpad a predchádzať jeho vzniku tak, ako to požaduje aj Európska komisia. To sa nedá bez stredno- a dlhodobej stratégie udržateľného narábania s odpadom,“ poznamenal snem.



Poukázal na to, že dotknutá časť Bratislavy trpí nadmernou environmentálnou záťažou a ohrozením zdravia obyvateľov už dlhodobo. Ďalej zväčšovať túto záťaž je podľa neho neprípustné. Rovnako zdôraznil, že Bratislava už teraz disponuje mestskou spaľovňou, ktorej kapacita nie je naplnená a ktorá zároveň pripravuje svoje rozšírenie. Je preto podľa neho absolútne neodôvodniteľné vytvárať ďalšiu spaľovňu, „ktorej cieľom nie je riešenie problémov Bratislavy, ale zisk pre súkromného zahraničného investora na úkor zdravia a kvality života obyvateľov“.



Slovenský ochranársky snem upozornil, že zväčšenie objemu spaľovania odpadu by znamenalo zvýšenie dopravnej záťaže v meste, nárast znečistenia ovzdušia, neodôvodnený dovoz odpadov zo širokého okolia v rozpore s princípom blízkosti a sebestačnosti pri nakladaní s odpadmi či riziko kontaminácie podzemných vôd Žitného ostrova. Rovnako problémy s následným nakladaním so škvarou a popolom, ktoré budú obsahovať ťažké kovy a ďalšie toxické látky, či nedostatočnú úroveň čistenia spalín pri použití navrhovanej technológie čistenia, ktorá zaostáva za štandardmi používanými napríklad v Českej republike.



Snem považuje projekt za rizikový aj z dôvodu umiestnenia spaľovne priamo v ochrannom pásme ropovodu, produktovodu, v blízkosti existujúcich výrobných jednotiek a nádrží na skladovanie nebezpečných látok. Poukazuje aj na to, že projektu chýba komplexné a kumulované hodnotenie rizík či analýza možných hrozieb a ich vplyv na okolité oblasti. Upozorňuje tiež na to, že projekt uprednostňuje spaľovanie pred vhodnejšími formami narábania s odpadom a predchádzania jeho vzniku.



Vyjadruje tiež znepokojenie nad netransparentnosťou procesu posudzovania zámeru. Zdôrazňuje, že verejnosť musí dostať priestor vyjadriť sa k nemu. "Má zásadný a dlhodobý dosah na verejné zdravie a na kvalitu života obyvateľov dotknutých mestských častí a obcí. Nie je prípustné, aby sa o ňom rozhodovalo iba jednostrannou prezentáciou navrhovateľa bez priameho zapojenia verejnosti," poznamenal snem.



Spoločnosť Slovnaft plánuje do roku 2030 postaviť Centrum energetického zhodnotenia odpadu, čím by sa mal znížiť aj podiel skládkovania na Slovensku. Centrum bude postavené v areáli spoločnosti. Tá deklarovala, že projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.