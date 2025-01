Spišská Nová Ves 27. januára (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj chce zachrániť historický "Dukov most" a v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. Na tomto území sa ukrýva množstvo vzácnych historických a technických pamiatok a tie od apríla 2022 spolu s ostatnými štátnymi pozemkami a nehnuteľnosťami spravuje práve Správa NP Slovenský raj. Jednou z nich je aj spomínaný turistický "Dukov most" nachádzajúci sa na starej pôvodnej Glackej ceste nad dolinou Zajfov neďaleko Stratenskej Píly. Správa NP uviedla, že v súčasnosti je v značne poškodenom stave a jej cieľom je túto pamiatku zachovať.



"Spolu so Zlomeným mostom tvorí Dukov most dvojicu historických klenbových kamenných premostení na tomto úseku. V minulosti boli súčasťou hlavnej dopravnej spojnice medzi regiónmi Spiš a Gemer. Pre zlý stav a úvahy o zachovaní pamiatky sme započali pátranie po historických údajoch, oslovili sme historikov, kartografov, dopravných inžinierov a statikov," uviedla Správa NP, ktorá v tejto súvislosti nedávno zorganizovala aj prvé spoločné rokovanie.



Dopravný inžinier Štefan Labuda ochranárom potvrdil, že o tomto moste ako o významnej stavbe tereziánskeho staviteľstva sa učil ešte za socializmu na Vysokej škole dopravnej v Česku. Množstvo informácií o moste však stále chýba. Správa NP preto žiada verejnosť o pomoc. "Ak máte akékoľvek vedomosti, fotografie či písomnosti o tomto moste a jeho okolí, budeme vďační, ak sa s nimi podelíte a pošlete nám ich elektronicky na e-mailovú adresu slovraj@npslovenskyraj.sk. Prispejete tak k poznaniu a budúcej obnove mosta," vyzýva Správa NP.



Peter Olekšák zo Správy NP uviedol, že ide o klenbový kamenný historický most, ktorý pomohol prekonať výraznú dolinku na tejto ceste. V doline Zajfov boli pôvodne strmé skaly a podmáčané úseky, preto stará Glacká cesta nešla odtiaľ, ale zo Stratenskej Píly, stúpala cez Dukov a Zlomený most až na záver Zajfov. Tam je v súčasnosti turistický smerovník a v budúcnosti tam pribudne aj prístrešok pre turistov. "Cesta údolím Zajfov sa objavuje na mapách až koncom 30. rokov 20. storočia a je často mylne považovaná za starú Glackú cestu," upozornil Olekšák. Pôvod názvu mosta je momentálne neznámy. Jednou z ústnych verzií rozprávania staršej generácie podľa neho je, že na tomto mieste prepadával pocestných zbojník Duk.