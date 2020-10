Slovenský režisér predstaví kežmarským divákom míma Milana Sládka

Kežmarok 6. októbra (TASR) – Súčasný slovenský režisér Martin Šulík uvedie v kine/filmovom klube Iskra svoj nový celovečerný dokument s názvom Milan Sládek. TASR o tom informoval Boris Švirloch z Filmového klubu Iskra Kežmarok s tým, že v stredu o 19:00 sa pred kežmarských divákov spoločne s ním postaví aj Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu, ktorý je jedným z producentov filmu.



„Milan Sládek je dokumentárny film o výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry pohľadom režiséra Martina Šulíka. Zachytáva tvorivú aj životnú cestu významného slovenského míma, bohatú na neočakávané zvraty,“ uviedol Švirloch.



Ako ďalej priblížil, Sládek stál na začiatku 60. rokov pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Nadväzoval na tvorbu francúzskych mímov Jeana-Gasparda Deburau, Jean-Louis Barraulta či Marcela Marceau, ale veľmi rýchlo si vypracoval vlastný divadelný jazyk. Jeho predstavenia Hrča, Únos do ticha, Starinár objavili pre slovenské publikum novú divadelnú formu a ovplyvnili aj európskych divadelníkov.



Po vstupe sovietskych vojsk v roku 1968 Milan Sládek emigroval do Nemecka. So svojimi predstaveniami precestoval celý svet, založil divadlo pantomímy Kefka aj medzinárodný divadelný festival Kaukliar. Dnes žije a pracuje v Kolíne nad Rýnom a napriek tomu, že má viac ako 80 rokov, stále hrá svoje predstavenia.



„Film je bohatý na archívne materiály, fotografie, záznamy predstavení aj výpovede umelcových spolupracovníkov. Je svedectvom nielen o individuálnom úsilí Milana Sládka, ale aj o osudoch celej generácie slovenských divadelníkov,“ dodal Švirloch.



Viac informácií o filme môžu nájsť záujemcovia na stránke www.klubiskra.sk. Kapacita kinosály je podľa Švirlocha vzhľadom na aktuálne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom obmedzená na necelých 50 miest. Odporúča preto vstupenky vopred kupovať online alebo v pokladnici kina.