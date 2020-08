Slovenský Rím na návštevu Jána Pavla II. nezabúda, oživuje ju výstava

Trnava 9. augusta (TASR) – Po Bratislave je trnavská Katedrála sv. Jána Krstiteľa druhým miestom, kde je inštalovaná výstava Veľvyslanectva Poľskej republiky v SR k 100. výročiu narodenia pápeža Jána Pavla II. Mapuje fotografiami i textom pápežov vzťah k Slovensku a jeho tri návštevy, keď sa počas poslednej v septembri 2003 zastavil aj v Trnave. Pozrieť si ju bude možné do konca augusta.



Na slávnostnom otvorení vo štvrtok (6. 8.) sa zúčastnil aj bývalý primátor Trnavy Štefan Bošnák, ktorý mal veľký podiel na tom, že do programu cesty bola zaradená zastávka v trnavskej katedrále, pričom pápež ňou vtedy začal svoju púť po Slovensku. "Vyvinuli sme veľké úsilie, aby Trnavu – slovenský Rím - začlenili do jeho cesty," zaspomínal Bošnák pre TASR.



Mesto sa zodpovedne na príchod najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi pripravovalo, robilo mnohé náročné organizačné i bezpečnostné opatrenia. Samotná návšteva sa konala za mimoriadneho záujmu veriacich, ktorí zaplnili celé historické centrum Trnavy. "Deň pred pápežovým príchodom sme z Baziliky sv. Mikuláša preniesli do katedrály zázračný obraz Panny Márie Trnavskej," dodal.



Návštevu pápeža pripomína Trnavčanom pamätná tabuľa vo vnútri baziliky a socha v nadživotnej veľkosti pred ňou, kam účastníci otvorenia výstavy, zástupcovia poľského veľvyslanectva, Trnavskej arcidiecézy i mesta Trnava položili kytice kvetov.



Autorkou výstavy Ján Pavol II. a Slovensko je slovenská historička Emília Hrabovec. Predstavila osobitný pápežov vzťah k Slovensku, ako aj jeho úsilie pomôcť mu v rokoch komunizmu. Návštevníci môžu prostredníctvom dokumentov a záberov spoznať spoluprácu Jána Pavla II. so slovenským exilom, úctu k cyrilo-metodskému dedičstvu, morálnu podporu, ktorú poskytol Slovensku v rokoch budovania vlastnej štátnosti. Predstavuje aj pamiatky, ktoré dnes na Slovensku zhmotňujú úctu k Jánovi Pavlovi II. Po Trnave výstavu uvidia ešte v Nitre, Prešove a v Košiciach.