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Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu Dňami otvorenej pyramídy
Dni otvorenej pyramídy odštartujú v utorok 1. septembra o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenský rozhlas sa otvorí počas jesene verejnosti. V rámci projektu Storočie s vami - Dni otvorenej pyramídy pripraví od 1. septembra do 29. októbra sériu verejných nahrávok, koncertov a priamych prenosov pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. TASR o tom informoval PR manažér STVR Filip Púchovský.
Dodal, že vstup na väčšinu podujatí bude voľný a verejnosť si zároveň bude môcť do 3. novembra pozrieť aj výstavu 100/70 v priestoroch pyramídy Slovenského rozhlasu. Jeho riaditeľ Peter Janků potvrdzuje, jeseň v Slovenskom rozhlase bude programovo mimoriadne bohatá. „Chceme však byť poslucháčom čo najbližšie, preto sme pre nich otvorili dvere Slovenského rozhlasu. Počas Dní otvorenej pyramídy môžu zažiť atmosféru veľkých koncertov, nahliadnuť priamo do výroby obľúbených relácií a stráviť s nami výnimočné chvíle, ktoré si budeme pripomínať ešte dlho po tom, čo storočnica rozhlasového vysielania pominie,“ uviedol Janků.
Dni otvorenej pyramídy odštartujú v utorok 1. septembra o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Autorkou námetu osemdielneho seriálu s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová, ktorá spolupracovala na scenári s Jurajom Raýmanom. „Dej sa odohráva v prostredí pyramídy Slovenského rozhlasu a kladie dôraz na psychologickú kresbu postáv i svojráznu trojicu amatérskych vyšetrovateľov,“ približuje STVR seriál, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Vstup bude voľný.
Rovnako je vstup voľný na verejné počúvanie päťdielneho dramatického seriálu Ukrytí medzi vlnami, ktoré sa uskutoční v utorok 22. septembra o 19.00 h. „Seriál prináša umeleckú výpoveď súčasných slovenských dramatikov o úlohe rozhlasu v zlomových obdobiach slovenských dejín a o prelínaní súkromných osudov s veľkou históriou,“ dodáva verejnoprávny vysielateľ.
Dodal, že vstup na väčšinu podujatí bude voľný a verejnosť si zároveň bude môcť do 3. novembra pozrieť aj výstavu 100/70 v priestoroch pyramídy Slovenského rozhlasu. Jeho riaditeľ Peter Janků potvrdzuje, jeseň v Slovenskom rozhlase bude programovo mimoriadne bohatá. „Chceme však byť poslucháčom čo najbližšie, preto sme pre nich otvorili dvere Slovenského rozhlasu. Počas Dní otvorenej pyramídy môžu zažiť atmosféru veľkých koncertov, nahliadnuť priamo do výroby obľúbených relácií a stráviť s nami výnimočné chvíle, ktoré si budeme pripomínať ešte dlho po tom, čo storočnica rozhlasového vysielania pominie,“ uviedol Janků.
Dni otvorenej pyramídy odštartujú v utorok 1. septembra o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Autorkou námetu osemdielneho seriálu s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová, ktorá spolupracovala na scenári s Jurajom Raýmanom. „Dej sa odohráva v prostredí pyramídy Slovenského rozhlasu a kladie dôraz na psychologickú kresbu postáv i svojráznu trojicu amatérskych vyšetrovateľov,“ približuje STVR seriál, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Vstup bude voľný.
Rovnako je vstup voľný na verejné počúvanie päťdielneho dramatického seriálu Ukrytí medzi vlnami, ktoré sa uskutoční v utorok 22. septembra o 19.00 h. „Seriál prináša umeleckú výpoveď súčasných slovenských dramatikov o úlohe rozhlasu v zlomových obdobiach slovenských dejín a o prelínaní súkromných osudov s veľkou históriou,“ dodáva verejnoprávny vysielateľ.