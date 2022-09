Slovenský rozhlas ožíva bratislavským mestským festivalom City Sounds

Bratislava 23. septembra (TASR) - Súčasnú slovenskú aj zahraničnú hudbu prináša do Bratislavy festival City Sounds. Dejiskom mestského hudobného festivalu sú od piatka štúdiá Slovenského rozhlasu. Do soboty 24. septembra ponúkajú organizátori podujatia program "s dôrazom na silný pódiový prejav". Figuruje v ňom poľská basgitaristka Kinga Glyk, projekt Davida Kollara, návštevníci si budú môcť vypočuť aj klaviristu Alfreda Rodrigueza alebo domáce Baroque Goes Jazz Trio.



Koncept festivalu je podľa organizátorov jednoduchý, ale u nás stále ojedinelý - prepája nové progresívne tváre na slovenskej scéne, tradičné koncepty, ale aj nové trendy. "Zároveň ich konfrontuje s medzinárodne etablovanými muzikantmi a snaží sa o kolaborácie," približuje Marián Pavlovič, organizátor festivalu, ktorý je určený milovníkom jazzu a z neho vychádzajúcich žánrov - funku, fusion či soulu.



Ťahákom je Alfredo Rodríguez, klavirista nominovaný v minulosti napríklad na cenu Grammy. Inštrumentálnou virtuozitou môže upútať len 25-ročná poľská basgitaristka Kinga Glyk. "Talian Nicola Conte je spájaný s prepájaním acid jazzu s bossanovou a prvkami starých talianskych melódií. Je známy nielen ako gitarista, ale aj ako producent či tvorca remixov," dodáva organizátor festivalu Matej Šálek.



Rôznorodé žánre ponúknu umelci zo Slovenska. David Kollar predstaví živé improvizované vystúpenie "Hudby štvrtého sveta", teda hudby neurčitého žánru či kultúrneho prostredia v zostave David Kollar, Rick Cox a Paolo Raineri, sprevádzanej štúdiovým a koncertným zvukárom Arnaudom Mercierom.



V medzinárodnom 13-člennom zoskupení sa predstaví Lukáš Oravec Orchestra, držiteľ ceny Radio Head Awards za jazzovú nahrávku roka, v ktorom sa stretávajú hudobníci z Česka, Maďarska, USA, Nemecka a Slovenska.



Milan a Ondrej Kopeckí uvedú svoje hudobné teleso Džez a hrúza. "Žánrovo v ňom nadväzujú na rockovú paradigmu, ktorú miestami obohacujú vlastným rytmickým výrazom či voľne improvizovanými časťami," poznamenal Šálek. Do pozornosti dáva aj vystúpenie Darkness Positive, zoskupenie, známe energickými live koncertmi. Hudobní priaznivci, ktorí majú radi prepájanie žánrov, by nemali vynechať vystúpenie Baroque Goes Jazz Tria. Ak ich zaujíma čerstvý prístup k modernej inštrumentálnej hudbe, organizátori odporúčajú vystúpenie Trilobeat. Na úvod festivalu svoju tvorbu predstaví aj speváčka, skladateľka a textárka Lotta.