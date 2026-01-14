< sekcia Regióny
Slovenský rybársky zväz bude sčítavať kormorány na nocoviskách
Sčítanie kormoránov je súčasťou zimného sčítania vodného vtáctva v Európe a juhovýchodnej Ázii. Od roku 1967 ho pripravuje organizácia Wetlands International.
Autor TASR
Žilina 14. januára (TASR) - Slovenský rybársky zväz (SRZ) bude v sobotu (17. 1.) od 14.00 do 17.00 h sčítavať na rybárskych revíroch kormoránov na nocoviskách. Informoval o tom SRZ - Rada Žilina na svojej webovej stránke.
Rada SRZ žiada všetky mestské a miestne rybárske organizácie o zapojenie sa do sčítania. Údaje o priestorovej distribúcii kormoránov a počte nocovísk sú potrebné ako podklad pre vyčíslenie škôd spôsobených kormoránom. V prípade nepriaznivého počasia (slabá viditeľnosť, hmla, sneženie) sa termín sčítania presunie na nedeľu 18. januára.
„V súvislosti s aktuálne platnou výnimkou na lov a plašenie kormorána veľkého upozorňujeme, že od 15. do 18. januára je zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého,“ zdôraznil SRZ.
Sčítanie kormoránov je súčasťou zimného sčítania vodného vtáctva v Európe a juhovýchodnej Ázii. Od roku 1967 ho pripravuje organizácia Wetlands International. Cieľom akcie je reálne odhadnúť počty zimujúceho vodného vtáctva, zistiť zmeny v počtoch, príčiny týchto zmien a určiť najvýznamnejšie lokality výskytu jednotlivých druhov vodného vtáctva.
