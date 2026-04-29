Slovenský rybársky zväz má viac ako 60 nových členov rybárskej stráže
Záujemcovia o rybársku stráž absolvovali trojdňové školenie pod vedením akreditovaných lektorov. Na kurze sa zúčastnilo 63 uchádzačov nominovaných rôznymi užívateľmi rybárskych revírov.
Autor TASR
Žilina 29. apríla (TASR) - Slovenský rybársky zväz (SRZ) má viac ako 60 nových členov rybárskej stráže. Po absolvovaní odborného školenia v Strednej odbornej škole pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji zložili úspešne skúšky. Informoval o tom SRZ na sociálnej sieti.
Záujemcovia o rybársku stráž absolvovali trojdňové školenie pod vedením akreditovaných lektorov. Na kurze sa zúčastnilo 63 uchádzačov nominovaných rôznymi užívateľmi rybárskych revírov.
„Program bol zameraný na získanie teoretických aj praktických vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pre výkon funkcie. Lektori sa venovali kľúčovým oblastiam legislatívy a práva, ochrane prírody, základom ichtyológie a určovaniu druhov rýb. Kurz bol ukončený písomnou skúškou, v ktorej boli takmer všetci uchádzači úspešní,“ informoval SRZ.
Ako TASR informovala PR manažérka SRZ - Rady v Žiline Lenka Košarišťanová, kurzy pre nových uchádzačov o výkon rybárskej stráže sa spravidla organizujú raz ročne. Otvorenie kurzu závisí od záujmu uchádzačov a naplnenia minimálneho počtu účastníkov.
„Výkon rybárskej stráže zabezpečujú členovia rybárskej stráže v rôznych formách podľa potrieb jednotlivých organizačných zložiek a revírov vrátane revírov v obhospodarovaní SRZ - Rady. Na Slovensku aktuálne evidujeme 1993 členov rybárskej stráže,“ doplnila Košarišťanová.
Záujemcovia o rybársku stráž absolvovali trojdňové školenie pod vedením akreditovaných lektorov. Na kurze sa zúčastnilo 63 uchádzačov nominovaných rôznymi užívateľmi rybárskych revírov.
„Program bol zameraný na získanie teoretických aj praktických vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pre výkon funkcie. Lektori sa venovali kľúčovým oblastiam legislatívy a práva, ochrane prírody, základom ichtyológie a určovaniu druhov rýb. Kurz bol ukončený písomnou skúškou, v ktorej boli takmer všetci uchádzači úspešní,“ informoval SRZ.
Ako TASR informovala PR manažérka SRZ - Rady v Žiline Lenka Košarišťanová, kurzy pre nových uchádzačov o výkon rybárskej stráže sa spravidla organizujú raz ročne. Otvorenie kurzu závisí od záujmu uchádzačov a naplnenia minimálneho počtu účastníkov.
„Výkon rybárskej stráže zabezpečujú členovia rybárskej stráže v rôznych formách podľa potrieb jednotlivých organizačných zložiek a revírov vrátane revírov v obhospodarovaní SRZ - Rady. Na Slovensku aktuálne evidujeme 1993 členov rybárskej stráže,“ doplnila Košarišťanová.