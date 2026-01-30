< sekcia Regióny
Slovenský rybársky zväz posilňuje komunikáciu, má nový web
V súvislosti s modernizáciou a rastúcimi nárokmi na komunikáciu zväzu dochádza podľa neho k organizačnej zmene na sekretariáte Rady SRZ.
Autor TASR
Žilina 30. januára (TASR) - Slovenský rybársky zväz (SRZ) má po prvý raz v histórii PR manažérku. Stala sa ňou 35-ročná Lenka Košarišťanová. Informoval o tom tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.
V súvislosti s modernizáciou a rastúcimi nárokmi na komunikáciu zväzu dochádza podľa neho k organizačnej zmene na sekretariáte Rady SRZ. Po prvý raz v histórii Slovenského rybárskeho zväzu bola vytvorená samostatná pracovná pozícia PR manažér.
Lenka Košarišťanová pochádza z Dolného Kubína, vyštudovala marketingovú komunikáciu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Naposledy pracovala v jednej zo slovenských bánk ako špecialistka internej komunikácie.
„SRZ dlhodobo patrí medzi najväčšie občianske združenia na Slovensku, ktoré združuje približne 120.00 členov v 122 organizáciách. Práve jeho rozsah, tradícia a význam pre ochranu prírody a rybárstvo na Slovensku dokazujú, že rybárstvo nie je minulosťou, ale živou súčasťou našej krajiny. Zároveň je oň stále veľký záujem, a preto si zaslúži pozornosť. Som vďačná, že môžem pre SRZ pracovať a byť súčasťou jeho modernizácie a posilňovania komunikácie voči členom SRZ a verejnosti,“ uviedla Košarišťanová.
Výraznou modernizáciou aktuálne prešla aj domovská stránka SRZ. Nový web prináša úplne prepracovaný dizajn, jednoduchšie ovládanie a rýchlejší prístup k dôležitým informáciám, čím zásadne zvyšuje prehľadnosť a komfort pre návštevníkov.
„Som rád, že spustenie digitálneho systému eSRZ ide ruka v ruke s modernizáciou webovej stránky SRZ. Obe tieto oblasti spolu úzko súvisia. Ide nám o to, aby bol Slovenský rybársky zväz prehľadnejší, dostupnejší a lepšie pripravený na fungovanie v 21. storočí,“ doplnil Cintula.
