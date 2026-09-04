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Slovenský rybársky zväz spustil elektronické konto rybára
Prostredníctvom konta si môžu rybári na jednom mieste skontrolovať svoje údaje, vybaviť vybrané požiadavky a získať prístup k rybárskym poriadkom všetkých revírov na Slovensku.
Autor TASR
Žilina 4. septembra (TASR) - Skontrolovať a upraviť si svoje osobné údaje, sledovať odpracované brigády, platnosť rybárskeho lístka, ale aj požiadať o zmenu členstva alebo o vydanie zvláštneho povolenia umožní slovenským rybárom elektronické konto rybára. Slovenský rybársky zväz (SRZ) spustil užívanie konta od začiatku septembra. Informovala o tom PR manažérka SRZ - Rady v Žiline Iveta Pagáč Kováčiková.
Prostredníctvom konta si môžu rybári na jednom mieste skontrolovať svoje údaje, vybaviť vybrané požiadavky a získať prístup k rybárskym poriadkom všetkých revírov na Slovensku. Súčasťou spustenia je aj možnosť online nákupu hosťovacích povolení na revíry Rady SRZ.
Elektronické konto je dostupné každému rybárovi prostredníctvom originálneho ID kódu. Počas prvých hodín fungovania systému sa doň úspešne prihlásili stovky rybárov a viacerí už využili aj možnosť kúpiť si hosťovacie povolenie online.
„Elektronizácia má zjednodušiť život našim členom. Chceme, aby si rybári mohli čo najviac vecí vybaviť z domova, rýchlejšie a komfortnejšie. Zároveň nám nový systém umožní lepší prehľad o členskej základni a zefektívni hospodárenie zväzu,“ pripomenul tajomník SRZ - Rady Bohuš Cintula.
Spustenie elektronického konta a e-shopu s hosťovacími povoleniami predstavuje podľa tajomníka prvú etapu širšej digitalizácie SRZ. Ďalším plánovaným krokom je elektronický predaj povolení na rybolov.
„Cieľom je, aby sme do konca roka 2026, prípadne od 1. januára 2027 spustili elektronický predaj povolení. Rybár si bude môcť povolenie objednať online, zaplatiť a v prípade potreby si ho nechať doručiť. Postupne tak odpadne aj lepenie členskej známky,“ vysvetľuje Bohuš Cintula.
Ako dodal, digitalizácia má priniesť výhody nielen rybárom, ale aj organizáciám a zväzu. Elektronický systém umožní presnejšiu evidenciu členskej základne, lepší prehľad o predaji povolení a financiách či efektívnejšie plánovanie hospodárenia.
Systém zároveň počíta s postupným rozširovaním bezhotovostných platieb. Organizácie budú môcť využívať platobnú bránu a terminály, čo má zjednodušiť úhradu poplatkov a zvýšiť transparentnosť finančných tokov.
Prostredníctvom konta si môžu rybári na jednom mieste skontrolovať svoje údaje, vybaviť vybrané požiadavky a získať prístup k rybárskym poriadkom všetkých revírov na Slovensku. Súčasťou spustenia je aj možnosť online nákupu hosťovacích povolení na revíry Rady SRZ.
Elektronické konto je dostupné každému rybárovi prostredníctvom originálneho ID kódu. Počas prvých hodín fungovania systému sa doň úspešne prihlásili stovky rybárov a viacerí už využili aj možnosť kúpiť si hosťovacie povolenie online.
„Elektronizácia má zjednodušiť život našim členom. Chceme, aby si rybári mohli čo najviac vecí vybaviť z domova, rýchlejšie a komfortnejšie. Zároveň nám nový systém umožní lepší prehľad o členskej základni a zefektívni hospodárenie zväzu,“ pripomenul tajomník SRZ - Rady Bohuš Cintula.
Spustenie elektronického konta a e-shopu s hosťovacími povoleniami predstavuje podľa tajomníka prvú etapu širšej digitalizácie SRZ. Ďalším plánovaným krokom je elektronický predaj povolení na rybolov.
„Cieľom je, aby sme do konca roka 2026, prípadne od 1. januára 2027 spustili elektronický predaj povolení. Rybár si bude môcť povolenie objednať online, zaplatiť a v prípade potreby si ho nechať doručiť. Postupne tak odpadne aj lepenie členskej známky,“ vysvetľuje Bohuš Cintula.
Ako dodal, digitalizácia má priniesť výhody nielen rybárom, ale aj organizáciám a zväzu. Elektronický systém umožní presnejšiu evidenciu členskej základne, lepší prehľad o predaji povolení a financiách či efektívnejšie plánovanie hospodárenia.
Systém zároveň počíta s postupným rozširovaním bezhotovostných platieb. Organizácie budú môcť využívať platobnú bránu a terminály, čo má zjednodušiť úhradu poplatkov a zvýšiť transparentnosť finančných tokov.