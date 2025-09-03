Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rybársky zväz vyplatí za každého usmrteného kormorána 25 eur

Kormorán, ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zobáky ulovených kormoránov budú každý posledný týždeň v mesiaci poľovníci odovzdávať mestským a miestnym rybárskym organizáciám na celom Slovensku.

Autor TASR
Žilina 3. septembra (TASR) - Slovenský rybársky zväz (SRZ) - Rada v Žiline v súvislosti s novou výnimkou na odstrel kormoránov vyplatí poľovníkom za každého uloveného rybožravého predátora 25 eur. Podmienkou je, že užívateľ poľovného revíru má zmluvu so SRZ. TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady Žilina Bohuš Cintula.

Zobáky ulovených kormoránov budú každý posledný týždeň v mesiaci poľovníci odovzdávať mestským a miestnym rybárskym organizáciám na celom Slovensku. Súčasťou odovzdania bude vyplnenie formulára, ktorý užívateľ poľovného revíru zašle SRZ - Rade. Vákuovo zabalené zobáky kormoránov pošlú mestské a miestne organizácie rovnako SRZ - Rade v Žiline.

Od 1. septembra do 15. marca nasledujúceho roku sa môže na Slovensku usmrtiť 1800 kusov kormorána veľkého. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o udelení výnimky na usmrcovanie a rušenie kormoránov. Výnimka tiež určuje niektoré lokality, kde je odstrel a rušenie povolený kratšiu dobu a tiež lokality, kde sa loviť nemôže vôbec.

Podľa Cintulu je nová výnimka (jej platnosť je do 30. apríla 2035) lepšia v tom, že nie je obmedzujúca a netreba plniť rôzne nezmyselné pravidlá.

„Jednoducho poľovník ide do revíru a ide poľovať. Vie, aké zákony má dodržiavať a kde môže strieľať. Jediné, čo je veľmi dôležité, aby si naštudoval, kde sa nemôže loviť. Veľká zmena nastala v množstve lokalít, kde sa nesmelo loviť a teraz sa môže. Naozaj je ich neporovnateľne viacej v prospech tých, kde sa môže. Zmenilo sa aj množstvo, ktoré sa môže odloviť,“ zdôraznil tajomník.
