Slovenský rys karpatský podporí populáciu v Slovinsku

Bojnice 16. marca (TASR) - Rys karpatský, ktorého odchytili vo Volovských vrchoch na východe Slovenska, podporí populáciu svojho druhu v Slovinsku. Samca previezla Národná zoologická záhrada Bojnice uplynulý týždeň do Triglavského národného parku v rámci projektu LIFE Lynx. Momentálne sa nachádza v adaptačnom tábore, odkiaľ ho vypustia do voľnej prírody. TASR o tom informovala hovorkyňa zoo Andrea Klasová.



Dospelého samca odchytili odborníci koncom januára v spolupráci s partnermi z Lesnej správy Betliar, Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a Správy Národného parku Slovenský kras. "Jeho odhadovaný vek je tri až päť rokov a má váhu 24 kilogramov. Dostal meno Lukáš. Po odchyte ho dočasne umiestnili v rehabilitačnej stanici Národnej zoo Bojnice, kde ho pod odborným dohľadom chovateľov a veterinárneho lekára pripravili na jeho translokáciu do Slovinska," načrtla Klasová.



Rysy v Slovinsku podľa nej vypúšťajú metódou "nepriameho vypustenia", teda po prevoze do krajiny strávia zvieratá určitý čas v adaptačnej stanici a až následne idú do voľnej prírody. "O Lukáša sa tak momentálne starajú poľovníci. Predpokladá sa, že bude vypustený v polovici apríla," doplnila.



Presné miesto tábora, v ktorom sa rys zo Slovenska nachádza, nie je zverejnené. "Je dôležité nerušiť rysa pri prispôsobovaní sa novému prostrediu. Rys je divoké a veľmi plaché zviera," uviedli odborníci z LIFE Lynx na sociálnej sieti. Okolie tábora je tak kontrolované kamerami, ale aj poľovníkmi a inšpektormi.



"V oblasti Jelovica, kam pricestoval Lukáš, má svoje teritórium aj rysia samica Aida. Spolu s novým nepríbuzným samcom tak bude mať možnosť vytvoriť pár," dodala Klasová.



Hlavným cieľom projektu LIFE Lynx je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte.