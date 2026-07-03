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Slovenský šampionát profesionálnych hasičov vyvrcholí požiarnym útokom
Šampionát ukončia vyhlásením výsledkov v piatok popoludní.
Autor TASR
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Žilina 3. júla (TASR) - Požiarnym útokom vyvrcholia v piatok dopoludnia v športovom areáli Žilinskej univerzity v Žiline 52. majstrovstvá Slovenska profesionálnych hasičov v hasičskom športe. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Slovenský šampionát profesionálnych hasičov odštartoval v stredu (1. 7.) výstupom do štvrtého poschodia cvičnej veže, vo štvrtok (2. 7.) absolvovali súťažiaci beh na 100 metrov s prekážkami a štafety. O prestížne majstrovské tituly bojuje 11 družstiev z okresných riaditeľstiev HaZZ z celého Slovenska a jedno družstvo z Českej republiky. Právo účasti na republikovom šampionáte si vybojovali víťazi krajských kôl a ďalšie družstvá na základe výsledkov.
Šampionát ukončia vyhlásením výsledkov v piatok popoludní. Organizátori vyhodnotia najlepšie družstvá a jednotlivcov. V súťaži družstiev obhajujú minuloročné prvenstvo hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade.
Slovenský šampionát profesionálnych hasičov odštartoval v stredu (1. 7.) výstupom do štvrtého poschodia cvičnej veže, vo štvrtok (2. 7.) absolvovali súťažiaci beh na 100 metrov s prekážkami a štafety. O prestížne majstrovské tituly bojuje 11 družstiev z okresných riaditeľstiev HaZZ z celého Slovenska a jedno družstvo z Českej republiky. Právo účasti na republikovom šampionáte si vybojovali víťazi krajských kôl a ďalšie družstvá na základe výsledkov.
Šampionát ukončia vyhlásením výsledkov v piatok popoludní. Organizátori vyhodnotia najlepšie družstvá a jednotlivcov. V súťaži družstiev obhajujú minuloročné prvenstvo hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade.