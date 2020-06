Slovkvet pripravuje v Bánove výstavbu skleníkov na pestovanie gerber

Bánov 21. júna (TASR) – Spoločnosť Slovkvet, s. r. o., pripravuje výstavbu nového areálu v Bánove v okrese Nové Zámky. Dominantným objektom bude skleník určený na pestovanie kvetov. Podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie plánuje firma vypestovať v Bánove ročne 5 miliónov kusov gerber. Alternatívne je možné využiť skleníky aj na pestovanie rajčín v odhadovanom množstve asi 1000 ton ročne. Celkové náklady stavby predstavujú zhruba 5,8 milióna eur. Výstavbu plánuje investor spustiť v januári budúceho roka, trvať by mala okolo šesť mesiacov.



Navrhovaná činnosť bude realizovaná na celkovej ploche 72.722 štvorcových metrov (m2), z čoho 68.608 m2 tvorí orná pôda. Ďalšími sprievodnými objektmi bude administratívna budova, energocentrum, vodná lagúna na zavlažovanie skleníka a parkovisko pre 36 osobných vozidiel. Posudzovaná lokalita je v súčasnosti nezastavaná. Navrhovaná činnosť nadväzuje na jestvujúce objekty investora, ktorými sú tiež skleníky. Počas prevádzky skleníka počíta spoločnosť s 26 pracovníkmi, časť z nich bude presunutá z jestvujúcej prevádzky.



Spoločnosť Slovkvet je v súčasnosti najväčším pestovateľom gerber na území bývalého Československa. Skleníky firmy v Podhájskej sú vykurované geotermálnym vrtom, z ktorého sa napúšťajú aj bazény neďalekého termálneho kúpaliska. Firma vyprodukuje ročne 4 milióny gerber. V skleníku s rozlohou 1,6 hektára je posadených 66.000 koreňov rastlín. Podľa slov majiteľa spoločnosti Branislava Oremusa 75 % kvetov smeruje na export do Českej republiky, Maďarska a Rakúska, podiel na slovenskom trhu s gerberami predstavuje do 40 %. Gerbery podľa slov Oremusa tiež podliehajú módnym trendom, v posledných rokoch sú v móde minigerbery.