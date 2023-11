Slovnaft chce vybudovať centrum na energetické zhodnotenie odpadu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Spoločnosť Slovnaft plánuje v areáli svojej bratislavskej rafinérie vybudovať centrum na energetické zhodnotenie odpadu. Predpokladaná kapacita zariadenia je 316.700 ton ročne. Jej investičné náklady sa odhadujú približne na 200 milióna eur. Spustenie výstavby sa odhaduje o dva roky. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Centrum energetického zhodnotenia odpadov bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie vytriedených zložiek odpadu a zariadenia na energetické zhodnocovanie nebezpečného, a nie nebezpečného odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry," uviedla spoločnosť v zámere.



Centrum bude podľa spoločnosti schopné zhodnotiť odpad z uvažovanej zvozovej oblasti regiónu západného Slovenska. Zároveň zabezpečí aj zhodnotenie odpadového kalu z vlastnej produkcie rafinérie. "Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu je spojené s výrobou a dodávkou pary a elektrickej energie pre rafinériu, prípadne do distribučnej sústavy," dodala.



Zariadenie je v zámere predstavené v dvoch variantoch, ktoré sa odlišujú v riešení čistenia spalín z navrhovanej činnosti. Plánovaná investícia má priniesť aj 40 pracovných miest. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2025, výstavba by mala trvať štyri roky.