Slovnaft otvára od septembra pre verejnosť plaváreň vo Vlčom hrdle

Bratislava 28. augusta (TASR) - Spoločnosť Slovnaft otvára pilotne od septembra pre verejnosť plaváreň vo Vlčom hrdle v Bratislave. Obyvateľom bude k dispozícii počas víkendov, cez týždeň ju budú môcť využívať okolité školy na plavecké výcviky. Do konca roka je naplánovaná aj rozsiahla rekonštrukcia vzduchotechniky plavárne. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Anton Molnár.



"Po viacerých rozhovoroch s predstaviteľmi okolitých samospráv a dotazoch obyvateľov z okolia rafinérie sme sa rozhodli plaváreň v 50. roku jej prevádzky sprístupniť aj verejnosti," skonštatoval Molnár.



K tomuto kroku pristupuje pre nedostatok krytých bazénov v hlavnom meste. Vyjsť chce tiež v ústrety aj občanom v okolitých mestských častiach Podunajské Biskupice, Vrakuňa či Ružinov i priľahlých obcí Rovinka alebo Dunajská Lužná, kde je obmedzený prístup k verejným krytým plaveckým bazénom.



Plaváreň sa nachádza v blízkosti autobusovej stanice Vlčie hrdlo, návštevníci, môžu zaparkovať priamo pred plavárňou. Otvorená pre verejnosť bude bývať v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 19.00 h, a to aj počas sviatkov, keď pripadnú na víkendové dni. Bazén s dĺžkou 25 metrov bude k dispozícii od 2. septembra.



Krytú plaváreň prevádzkuje spoločnosť od roku 1973. V minulosti slúžila najmä pre študentov Stredného odborného učilišťa - Slovnaft, v súčasnosti primárne pre zamestnancov spoločnosti, ale prenajímaná je aj tretím stranám, firmám či plaveckým školám.