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Slovnaft si za projektom novej spaľovne v Bratislave stojí
Považuje ho za dôkladný a odborný, pričom sa opiera aj o závery v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Spoločnosť Slovnaft si za projektom novej spaľovne v Bratislave stojí. Považuje ho za dôkladný a odborný, pričom sa opiera aj o závery v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V reakcii na žalobu hlavného mesta, ktoré v tejto veci žiada zrušenie súhlasu envirorezortu, to pre TASR uviedla Lucia Čorbová z PR oddelenia spoločnosti.
„Projekt Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) sme pripravili dôkladne, zodpovedne a odborne, čo potvrdil aj nezávislý odborný posudok v procese EIA. Ten zároveň skonštatoval, že príspevok CEZO k celkovým emisiám v areáli Slovnaftu bude málo významný,“ poznamenala Čorbová.
Argument, že Bratislava má riešenie komunálneho odpadu v podobe OLO, však podľa spoločnosti nepokrýva celý problém. „Slovensko potrebuje kapacity aj na energetické zhodnocovanie priemyselného odpadu, pre ktorý dnes nemá dostatočné riešenia. Práve túto potrebu CEZO napĺňa, a aj preto má podporu významných priemyselných spoločností a organizácií z odpadového hospodárstva,“ doplnila Čorbová.
Hlavné mesto podalo žalobu na Správnom súde v Bratislave s cieľom zrušenia súhlasu envirorezortu pre novú spaľovňu Slovnaftu. Pripomenulo, že právny krok avizovalo už koncom septembra po tom, čo vtedajší minister životného prostredia Tomáš Taraba potvrdil kladné stanovisko v rámci posudzovania EIA pre novú spaľovňu.
„Projekt Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) sme pripravili dôkladne, zodpovedne a odborne, čo potvrdil aj nezávislý odborný posudok v procese EIA. Ten zároveň skonštatoval, že príspevok CEZO k celkovým emisiám v areáli Slovnaftu bude málo významný,“ poznamenala Čorbová.
Argument, že Bratislava má riešenie komunálneho odpadu v podobe OLO, však podľa spoločnosti nepokrýva celý problém. „Slovensko potrebuje kapacity aj na energetické zhodnocovanie priemyselného odpadu, pre ktorý dnes nemá dostatočné riešenia. Práve túto potrebu CEZO napĺňa, a aj preto má podporu významných priemyselných spoločností a organizácií z odpadového hospodárstva,“ doplnila Čorbová.
Hlavné mesto podalo žalobu na Správnom súde v Bratislave s cieľom zrušenia súhlasu envirorezortu pre novú spaľovňu Slovnaftu. Pripomenulo, že právny krok avizovalo už koncom septembra po tom, čo vtedajší minister životného prostredia Tomáš Taraba potvrdil kladné stanovisko v rámci posudzovania EIA pre novú spaľovňu.