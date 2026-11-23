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Slovnaft upozorňuje na možný zvýšený hluk i zápach z rafinérie
Aktuálne informácie o dianí sú dostupné v aplikácii Sused Slovnaft.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Obyvatelia v okolí rafinérie Slovnaft v Bratislave môžu v týchto dňoch zaznamenať zvýšený hluk a zápach. Súvisí to s údržbovými prácami na nádrži. Prebiehať majú do 28. novembra. Informuje o tom spoločnosť, upozorňuje na to napríklad aj bratislavská mestská časť Vrakuňa.
„V rafinérii budú prebiehať údržbové práce na nádrži, ktoré môžu byť sprevádzané hlukom, horením na poľných horákoch, no najmä zvýšenou úrovňou zápachu, v závislosti od poveternostných podmienok,“ konštatuje spoločnosť.
Uvedené činnosti sú podľa nej plánované, riadené a nepredstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľov ani okolie. Aktuálne informácie o dianí sú dostupné v aplikácii Sused Slovnaft. K dispozícii je pre verejnosť aj nonstop Žltá infolinka 02/4055 8929.
„V rafinérii budú prebiehať údržbové práce na nádrži, ktoré môžu byť sprevádzané hlukom, horením na poľných horákoch, no najmä zvýšenou úrovňou zápachu, v závislosti od poveternostných podmienok,“ konštatuje spoločnosť.
Uvedené činnosti sú podľa nej plánované, riadené a nepredstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľov ani okolie. Aktuálne informácie o dianí sú dostupné v aplikácii Sused Slovnaft. K dispozícii je pre verejnosť aj nonstop Žltá infolinka 02/4055 8929.