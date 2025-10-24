< sekcia Regióny
Slovnaft v Bratislave v utorok uskutoční skúšku varovných sirén
O skúške bude spoločnosť informovať aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí a aplikácie Sused Slovnaft.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - V spoločnosti Slovnaft v Bratislave sa v utorok 28. októbra o 12.00 h uskutoční skúška autonómnych varovných sirén. „Cieľom skúšky je preverenie technického stavu a funkčnosti systému varovania obyvateľstva v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi,“ informovala PR manažérka spoločnosti Lucia Čorbová.
Priblížila, že počas skúšky zaznie trikrát hlásenie „pozor, skúška sirén“, následne dvojminútový stály tón označujúci koniec ohrozenia, potom hlásenie „skúška autonómnych varovných sirén“ a na záver trikrát hlásenie „pozor, koniec skúšky“. Zvuk sirén bude výrazne počuteľný aj v okolí rafinérie, najmä jej v priľahlých častiach. „Upozorňujeme obyvateľov, že ide výlučne o skúšku, nie o reálne ohrozenie,“ zdôraznila Čorbová.
