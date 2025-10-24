Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Regióny

Slovnaft v Bratislave v utorok uskutoční skúšku varovných sirén

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Roman Hanc

O skúške bude spoločnosť informovať aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí a aplikácie Sused Slovnaft.

Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - V spoločnosti Slovnaft v Bratislave sa v utorok 28. októbra o 12.00 h uskutoční skúška autonómnych varovných sirén. „Cieľom skúšky je preverenie technického stavu a funkčnosti systému varovania obyvateľstva v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi,“ informovala PR manažérka spoločnosti Lucia Čorbová.

Priblížila, že počas skúšky zaznie trikrát hlásenie „pozor, skúška sirén“, následne dvojminútový stály tón označujúci koniec ohrozenia, potom hlásenie „skúška autonómnych varovných sirén“ a na záver trikrát hlásenie „pozor, koniec skúšky“. Zvuk sirén bude výrazne počuteľný aj v okolí rafinérie, najmä jej v priľahlých častiach. „Upozorňujeme obyvateľov, že ide výlučne o skúšku, nie o reálne ohrozenie,“ zdôraznila Čorbová.

O skúške bude spoločnosť informovať aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí a aplikácie Sused Slovnaft.
.

Neprehliadnite

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku