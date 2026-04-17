Slovnaft: Vyjadrenie Zastupiteľstva BSK k CEZO je politické stanovisko
Zastupiteľstvo BSK vyjadrilo v piatok nesúhlas so zámerom CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v réžii spoločnosti Slovnaft.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Vyjadrenie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) o odmietnutí plánovaného zámeru Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v Bratislave považuje spoločnosť Slovnaft, ktorá za projektom stojí, za politické stanovisko, nie výsledok odborného posúdenia projektu. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Anton Molnár.
Projekt je podľa neho posudzovaný v rámci zákonného procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), pričom nepreukázal existenciu takých environmentálnych, zdravotných ani kumulatívnych vplyvov, ktoré by realizáciu projektu znemožňovali. Deklaruje, že všetky relevantné pripomienky dotknutých orgánov, samospráv i verejnosti boli zapracované, prípadne odborne vyhodnotené a riadne zdôvodnené.
„Požiadavka na úplné odmietnutie projektu, prípadne jeho presun do hypotetickej ‚inej lokality‘, nezodpovedá realite územného, infraštruktúrneho ani systémového plánovania odpadového hospodárstva,“ skonštatoval Molnár.
CEZO je podľa spoločnosti navrhované v existujúcom priemyselnom areáli, s dostupnou technickou infraštruktúrou a pri dodržaní najprísnejších európskych environmentálnych štandardov. Nesúhlasí s argumentáciou o tzv. predimenzovanosti spaľovne či duplicite so zariadením mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Podľa spoločnosti takéto tvrdenie ignoruje rozdielny rozsah, funkciu a typy odpadových tokov, ktoré jednotlivé zariadenia spracúvajú. Rovnako podotýka, že CEZO nenahrádza ani nekonkuruje mestskému Zariadeniu na energetické využitie odpadu (ZEVO), ale dopĺňa regionálny systém nakladania s odpadmi v súlade s cieľmi znižovania skládkovania.
„Odmietanie projektu bez ponuky reálneho, technicky a environmentálne porovnateľného riešenia vedie k zachovaniu neudržateľného stavu - vyššej miere skládkovania, rastúcim prevozným vzdialenostiam a strate energetického potenciálu odpadov,“ poznamenal Molnár s tým, že takýto prístup nemožno považovať za dlhodobo udržateľný ani v súlade s cieľmi EÚ v oblasti obehového hospodárstva. Podľa spoločnosti tak krajskí poslanci odmietnutím projektu preberajú politickú zodpovednosť za ďalší vývoj situácie na skládkach v rámci kraja. A to vrátane rizika rastúcich poplatkov za skládkovanie a pretrvávajúcich environmentálnych rizík, ktoré z dlhodobého ukladania odpadu na skládky vyplývajú.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na deklaratívne rozhodnutie poslancov pre TASR uviedlo, že BSK mal tri roky na vyjadrenie svojho vecného nesúhlasu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Tak to funguje v právnom štáte a nie v predvolebnom marketingu,“ podotkol odbor komunikácie ministerstva. Doplnil, že rezort projekt výstavby spaľovne nepovoľuje, ale hodnotí predpokladané vplyvy prevádzky na životné prostredie.
Zastupiteľstvo BSK vyjadrilo v piatok nesúhlas so zámerom CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v réžii spoločnosti Slovnaft. Skonštatovalo to vo svojom deklaratívnom vyjadrení. Išlo o návrh krajského poslanca a poslanca Národnej rady SR Michala Saba (PS) v reakcii na Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Poslanecký zbor zároveň žiada envirorezort o vydanie nesúhlasného záverečného stanoviska v rámci EIA.
