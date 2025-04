Slovnaft: Výstavba nebude mať významný vplyv na životné prostredie

Bratislava 15. apríla (TASR) - Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO), ktoré má vzniknúť v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft, nebude mať významný vplyv na životné prostredie. Potvrdzujú to závery štúdií, ktoré spoločnosť predložila úradom. Pre TASR to uviedla Miroslava Schneider zo spoločnosti Slovnaft v reakcii na Slovenský ochranársky snem, ktorý odmieta vybudovanie spaľovne. Projekt aktuálne posudzuje ministerstvo životného prostredia.



Spoločnosť tvrdí, že v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA) predložila dodatočné dokumenty, v ktorých reaguje na podnety účastníkov konania. Súčasťou podkladov sú aj rozptylová, akustická, zvozová a klimatická štúdia, ako aj dopravno-kapacitné posúdenie, hodnotenie vplyvov na verejné zdravie a posúdenie vplyvu projektu na sústavu Natura 2000. „Spoločnosť Slovnaft informovala verejnosť o svojom zámere CEZO koncom roka 2023 a odvtedy je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie plne súčinná,“ skonštatovala Schneider.



Novým CEZO podľa nej nahradí Slovnaft svoju existujúcu spaľovňu kalov. Zároveň zhodnotí nerecyklovateľný komunálny odpad a priemyselný odpad domácej produkcie. „S dovozom odpadu zo zahraničia sa nepočíta,“ deklarovala Schneider. Doplnila, že produkcia odpadu v zvozovej oblasti podľa záveru zvozovej štúdie vysoko prevyšuje navrhovanú kapacitu zariadenia. Slovnaft taktiež počíta s tým, že časť vyrobeného tepla a elektrickej energie využije rafinéria pre svoje potreby, čím čiastočne nahradí využívanie zemného plynu. „Bratislava vďaka tomuto projektu môže ušetriť až 100.000 ton emisií zo zemného plynu,“ uviedla Schneider.



Spoločnosť je podľa vlastných slov otvorená aj tomu, aby teplom zásobovala mesto, ak bude z jeho strany o to záujem. CEZO má podľa nej stáť v zabezpečenom priemyselnom areáli, kde je vybudovaná ochrana podzemných vôd pred znečistením z rafinérie.



„Prebiehajúci proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je pre nás priestorom na to, aby sa kvalifikovane posúdili vplyvy na životné prostredie a prijali opatrenia na minimalizáciu prípadných dosahov. Sme presvedčení o tom, že Centrum energetického zhodnotenia odpadov v Slovnafte môže významne zlepšiť manažment odpadu v našej krajine a ponúka riešenie, z ktorého bude profitovať celá naša krajina,“ povedal hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



Schneider doplnila, že obdobné zariadenia možno nájsť aj v iných vyspelých krajinách a často sú v centrách miest ako Viedeň, Kodaň, Mníchov či Londýn.



Slovenský ochranársky snem dôrazne odmieta zámer spoločnosti Slovnaft vybudovať v Bratislave najväčšiu spaľovňu komunálnych a priemyselných odpadov na Slovensku. Projekt CEZO predstavuje podľa snemu veľké environmentálne a zdravotné riziko. Vyzýva preto kompetentných, aby zámer zamietli.