Výstavba telocvične pri gymnáziu v Starej Ľubovni potrvá viac ako rok

Stará Ľubovňa 19. februára (TASR) - Približne o 16 mesiacov budú mať žiaci Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni novú telocvičňu. Postavia ju na nevyužívanej antukovej ploche v areáli školy za viac ako dva milióny eur. Na projekt získal zriaďovateľ školy, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), dotáciu z Fondu na podporu športu. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v pondelok. Riaditeľka gymnázia Klaudia Satkeová uviedla, že vďaka projektu rozšíria existujúce športové zázemie, ktoré už kapacitne i technicky nepostačuje potrebám žiakov.



"Menšia stará telocvičňa, postavená ešte v roku 1928, bude slúžiť žiakom aj naďalej, máme tu aj posilňovňu. Budeme však musieť uzavrieť vonkajšiu plochu na cvičenie, keďže v tejto časti bude stavenisko," povedala riaditeľka školy, ktorú aktuálne navštevuje takmer 340 žiakov.



Vedúci odboru školstva PSK Ján Furman doplnil, že ide o druhú investičnú akciu v spolupráci s Fondom na podporu športu, prvou bola multifunkčná hala v obci Bijacovce v okrese Levoča. "Telocvičňa v Starej Ľubovni je financovaná z dvoch zdrojov, milión eur je z rozpočtu kraja a zvyšok z fondu. Ide o telocvičňu s klasickými rozmermi a s kompletným zázemím. Súčasťou stavby je aj prepojovacia chodba s hlavnou budovou školy," ozrejmil Furman.



Riaditeľka podotkla, že okrem študentov bude športovisko slúžiť aj širokej verejnosti, miestnym klubom aj centru voľného času. Novú halu chcú využiť multifunkčne, teda aj na kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré organizuje škola.



Predseda PSK Milan Majerský dodal, že čoskoro by chceli začať s výstavbou telocvične aj pri Strednej zdravotníckej škole v Poprade, ktorej žiaci v súčasnosti za telesnou výchovou dochádzajú do iných priestorov. "Je to vo fáze prípravy a podania žiadosti na Fond na podporu športu. Verím, že budeme opäť úspešní a základný kameň stavby o pár mesiacov poklepeme aj tam," uzavrel.