SĽUK opäť prináša medzinárodný festival Bábky v parku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Festival sa začína dopoludnia tanečnou veselohrou pre deti Gašparko v podaní SĽUK-u.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Priestory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v bratislavských Rusovciach budú v sobotu hostiť ďalší ročník Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Bábky v parku. TASR o tom informoval generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar s tým, že festival sa uskutoční za každého počasia.

„Ide o jedinečný festival bábkového divadla na Slovensku, ktorý je zameraný na tradičné bábkové divadlo v širšom európskom kontexte,“ priblížil Hamar.

Festival sa začína dopoludnia tanečnou veselohrou pre deti Gašparko v podaní SĽUK-u. Pokračovať budú divadielka z Portugalska, Talianska, Českej republiky a zo Slovenska. K sprievodným podujatiam patria výstavy, workshopy, ako si vyrobiť bábky, zapletanie vrkočov i tradičná gastronómia.

Festival je v súlade s cieľmi Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a pripomína si aj zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.
