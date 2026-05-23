SĽUK pripravil pre rodiny s deťmi program inšpirovaný ľudovou kultúrou
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) pripravil počas soboty pre rodiny s deťmi podujatie, ktoré je inšpirované tradičnou ľudovou kultúrou - piesňami, tancami a tradičnými hrami. Počas Dňa detí v SĽUK-u si deti, ale aj dospelí užijú nielen pripravený program, ale aj pohyb v prírode a rodinnú atmosféru.
Deti sa podľa SĽUK-u v jednotlivých aktivitách majú možnosť vyblázniť, vyskúšať si svoje zručnosti, potrápiť svoj rozum a bližšie sa zoznámiť s tradičnou ľudovou kultúrou.
Tvorivé dielne, dvor tradičných hier, škola tanca, zapletanie vrkočov či maľovanie na tvár sú tradičnou súčasťou „sľukárskeho“ Dňa detí. SĽUK na svojom webe uvádza, že každý rok sa snaží pripraviť pre deti aj veľa nových prekvapení.
Súčasťou programu bude aj popoludňajšie predstavenie pre deti v Divadle SĽUK.
