Služby sociálno-zdravotnej starostlivosti využilo veľa klientov

Banská Bystrica 22. júna (TASR) - Viac ako 300 klientov, takmer 3000 interakcií a 124 využívaných monitorovacích a signalizačných náramkov, ktoré môžu seniorom zachrániť život. To je stručná bilancia takmer rok a pol trvajúceho fungovania troch Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré s podporou Európskej komisie zriadil a prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj.



Ako informuje BBSK, pilotné centrá v obci Halič v okrese Lučenec, vo Vinici v okrese Veľký Krtíš a v Banskej Štiavnici, poskytujú základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie požičiavania zdravotníckych pomôcok a monitorovacích náramkov, sprevádzanie seniorov k lekárovi či na úrady, sprostredkovanie sociálnych služieb, lekárskej starostlivosti či dobrovoľníkov pre seniorov, organizujú aj rôzne besedy, prednášky a skupinové aktivity.



"Cieľom činnosti centier je pomôcť ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, zotrvať čo najdlhšie v domácom prostredí bez toho, aby sa ich kvalita života zhoršila," hovorí riaditeľka Odboru sociálnych služieb Úradu BBSK Denisa Nincová.



Služby centier najviac využívajú ľudia vo veku 60 - 79 rokov, za nimi nasleduje skupina seniorov nad 80 rokov. Medzi klientmi dominujú ženy a najviac žiadaná je pomoc priamo v teréne, či už pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vyzdvihnutí liekov alebo návšteve lekára.



"Služby našich centier sú určené nielen pre seniorov, ale aj pre ľudí v produktívnom veku so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným stavom. Organizujeme tiež rôzne prevenčné a poradenské aktivity so psychológom, ktoré sú určené pre všetkých seniorov. Uskutočnilo sa už 11 takýchto stretnutí v rôznych lokalitách, kde sa napríklad naučili ako pracovať s negatívnymi emóciami a strachom, ale aj ako byť asertívni a čeliť pokusom podvodníkov," priblížil vedúci oddelenia Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Úradu BBSK Pavel Červienka.



"Teší ma, že sme našli spôsob, ktorý je humánny, zameraný na potreby jednotlivca a ktorý odľahčí poradovníky zariadení, čo je naša priorita," uzavrel predseda BBSK Ondrej Lunter.