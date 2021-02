Služby karanténneho mestečka v Bratislave využilo 124 ľudí

Bratislava 1. februára (TASR) – Služby karanténneho mestečka na Hradskej ulici v Bratislave využilo celkovo 124 ľudí. Aktuálne je tam umiestnených 64 ľudí bez domova pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ďalších 46 miest v rámci kapacity je v súčasnosti voľných. Nutné boli tri hospitalizácie v nemocnici. Informuje o tom hlavné mesto.



"Zatiaľ sa zdá, že sme krízu pre túto chvíľu ustáli. Bez pomoci by sa nám to však nikdy nepodarilo. Ľuďom bez domova v karanténe pomohla nefalšovaná vlna solidarity, ktorá ukazuje, že v čase krízy sa v našom meste dokážeme spojiť pre pomoc tým najohrozenejším," konštatuje hlavné mesto.



V karanténnom mestečku pomáha zároveň 15 dobrovoľníkov, ďalších by mesto povolalo v prípade zhoršenia situácie. Celkovo sa do výzvy prihlásilo takmer 60 dobrovoľníkov. "Pomáhajú aj vaše dary, teplé oblečenie a rôzne veci na skrátenie dlhých chvíľ v karanténe," odkazuje hlavné mesto.