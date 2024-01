Služby pre ľudí bez domova sú v Bratislave počas mrazov využívané viac

Bratislava 10. januára (TASR) - Služby pre ľudí bez domova využívajú počas mrazivých dní viac aj tí, ktorí ich bežne počas roka nevyužívajú. Mimovládne organizácie, ktoré im pomáhajú, menia v danom období svoje fungovanie tak, aby im dokázali pomôcť prekonať najmrazivejšie dni. Väčšina z nich sa v tomto období snaží vyhľadať nejaké útočisko. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



V Bratislave sú tri nocľahárne, a to Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a ďalšie dve, ktoré zriaďuje občianske združenie Domov pre každého. Nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul má kapacitu 200 klientov, počas zimných mesiacoch ju vie zvýšiť na 220 ľudí. Ďalšie dve nocľahárne majú kapacitu 85 a 40 klientov.



"Mesto v spolupráci s mestskou políciou a mimovládnymi organizáciami už niekoľkú zimnú sezónu realizuje tzv. zimný protokol," pripomenul Bubla s tým, že jeho súčasťou je napríklad aj výdaj zimného oblečenia a ochranného materiálu, teda rukavíc, ponožiek, šálov či spacích vakov. Mestský terénny tím zároveň poskytuje základné sociálne poradenstvo, v prípade potreby aj materiálnu pomoc obsahujúcu základný potravinový a hygienický balíček. Ľuďom bez domova dáva aj Mapu služieb pomoci.



Súčasťou zimného protokolu sú aj nočné prevozy. V praxi to znamená, že ak hliadky mestskej polície nájdu človeka prespávajúceho v mrazoch na ulici, ponúknu mu prevoz do nocľahárne. Ak súhlasí, kontaktujú službu, ktorá ho do nocľahárne prevezie. Ak tam človek nechce alebo nemôže ísť, môže mu poskytnúť materiál na ochranu pred zimou. Ak je človek v priamom ohrození života, je privolaná rýchla zdravotná služba.



Zimný protokol mal byť pôvodne spustený vlani 18. decembra, pre výrazný pokles teplôt ho spustili už začiatkom decembra. Prvé zimné veci, ako spacie vaky, deky či ponožky, vydali už v prvom decembrovom týždni.