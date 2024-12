Služby v Partizánskom splatia záväzky v projekte triediacej linky

Partizánske 15. decembra (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Partizánske splatia financie, ktoré im nariadil vyplatiť riadiaci orgán po kontrolách projektu vybudovania závodu s triediacou linkou. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom decembrovom rokovaní odporučilo valnému zhromaždeniu schváliť dohodu o splátkach a notársku zápisnicu, ktorou TSM uznajú vo svoj dlh.



"Spoločnosť dostala z riadiaceho orgánu projektu ešte pred letom dve správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Z toho pre ňu vyplynuli finančné záväzky, a to najmä povinnosť platby vo výške 740.990,70 eura v súvislosti s overovanými výdavkami, ex-post finančná oprava vo výške 25 percent a povinnosť platby vo výške 556.015,41 eura v súvislosti s neoprávnenými výdavkami," pripomenula samospráva v dôvodovej správe k materiálu.



Dozorná rada spoločnosti prijala uznesenie, ktorým odporučila valnému zhromaždeniu TSM schváliť podanie žiadosti o dohodu o splátkach na Ministerstvo životného prostredia SR.



Situáciu riešilo MsZ na svojom rokovaní koncom júna. Vtedajší konateľ TMS Tibor Kúdela vtedy podotkol, že spoločnosť vynaložila snahu o zníženie vzniknutej pohľadávky a aktívne komunikovala s riadiacim orgánom. Samospráva deklarovala, že v danej veci nijako nepochybila. Mesto následne ako jediný spoločník spoločnosti navrhlo na posilnenie cash-flow firmy príspevok do kapitálového fondu v peňažnej forme vo výške 550.000 eur, čo mestskí poslanci schválili.



Mestská spoločnosť vybudovala závod s triediacou linkou v areáli bývalých Závodov 29. augusta. Na projekt technológie úpravy zmesového komunálneho odpadu získala financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, nenávratný finančný príspevok bol vo výške 5.986.316,70 eura. S výstavbou začala ešte v roku 2021, stavebné práce zo strany vybraného zhotoviteľa zdržala pandémia COVID-19, problémy na strane dodávateľsko-odberateľských vzťahov i konflikt na Ukrajine. TSM preto Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) niekoľkokrát predĺžila termín dokončenia projektu. Mestská spoločnosť deklarovala, že SAŽP počas vlastných kontrol nezistila v rámci projektu porušenia. Korekciu neskôr dostala SAŽP, a to na základe vládneho auditu. Tú SAŽP preniesla na TSM, ktorým sa tak navýšilo spolufinancovanie.