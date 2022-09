Služobne najstarší starostovia v Bratislavskom kraji nemajú súperov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Služobne najstarší súčasní starostovia obcí v Bratislavskom kraji by mali pokračovať aj v ďalšom volebnom období, nemajú totiž súperov v októbrových voľbách. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý zverejnili samosprávy.



Jediným kandidátom na starostu obce Vlky (okres Senec) v októbrových komunálnych voľbách je Baltazár Fejes, starosta, ktorý stojí na čele tamojšej samosprávy od roku 1990.



Bez protikandidáta je tiež starosta obce Kaplna v okrese Senec Vladimír Vittek, pôsobiaci na tejto pozícii od roku 2000.



Ako jediný kandidát na post starostu je zaregistrovaný tiež Róbert Bujna z Kuchyne i Hubert Danihel z Kostolišťa. Obaja sú na čele obcí v okrese Malacky od roku 2002. Naopak, súčasný starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič, takisto starosta od roku 2002, bude musieť o šiesty mandát v rade zviesť volebný súboj so šiestimi protikandidátmi.