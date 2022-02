ŠTVORNOHÝ HRDINA: Pes vypátral muža, ktorý sa vlámal do salóna

Bratislava 1. februára (TASR) – Policajný pes Rival pomohol vypátrať 29-ročného muža, ktorý sa v pondelok (31. 1.) ráno o 4.00 h vlámal do masážneho salónu na Lachovej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Muž pri vlámaní do salóna vylomil vstupné dvere, ľahol si do postele a zaspal. "Krátko pred 9.00 h ho našiel nájomca tohto salóna, ktorý ho zobudil. Muž chcel z miesta utiecť, avšak došlo k fyzickej potýčke medzi týmito mužmi," spresnila hovorkyňa.



Mladému mužovi sa podarilo utiecť. "Policajti v rámci prepátravania okolia využili aj služobného psa Rivala, ktorý v krátkom čase zachytil pachovú stopu a následne páchateľa vypátral na Starohájskej ulici," doplnila.



Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z trestného činu neoprávneného zásahu do práva domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. Obvinený je vo väzbe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.