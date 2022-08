Smer-SD a Sme rodina pôjdu do volieb do Zastupiteľstva KSK spoločne

Michalovce 19. augusta (TASR) – Smer-SD a Sme rodina sa v jesenných voľbách do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) budú o priazeň voličov uchádzať na jednej kandidátnej listine. V rovnakom režime sa tiež ich kandidáti postavia k voľbám do Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. TASR o tom informoval tlačový odbor strany Smer-SD.



"Táto dohoda bola podpísaná pre volebné obdobie 2022 - 2026. Hnutie Sme rodina podporí vo voľbách do samosprávy kandidáta na predsedu KSK Viliama Zahorčáka a v komunálnych voľbách kandidáta na primátora mesta Michalovce Miroslava Dufinca," uviedol Smer-SD.



Dohodu o spoločných kandidátkach v piatok v Michalovciach podpísal predseda Okresnej organizácie Smeru–SD Peter Voľanský, krajský predseda hnutia Sme rodina Martin Dzielavský, kandidát na primátora Michaloviec za stranu Smer–SD Miroslav Dufinec a kandidát na predsedu KSK Viliam Zahorčák.



Kandidáta na primátora Michaloviec podporí aj Slovenská národná strana (SNS). Túto dohodu podpísal Dufinec s predsedom Okresnej rady SNS Michalovce Jaroslavom Vaľom.



"Považujem toto spojenie nielen ako ocenenie úspechov na úrovni riadenia mesta Michalovce, ale aj ako vyjadrenie odhodlania tieto výsledky a skúsenosti preniesť do rozvoja nášho kraja," uviedol Zahorčák.