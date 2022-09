Smer-SD podporí v Banskej Bystrici kandidatúry D.Karasa a A. Polónyho

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách podporí strana Smer-SD kandidatúru Daniela Karasa na post primátora Banskej Bystrice. Na piatkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici zároveň potvrdili, že na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) podporí Smer-SD kandidáta Adriana Polónyho.



Daniel Karas je v súčasnosti banskobystrický mestský poslanec a do volebnej kampane ide s heslom schopný primátor, silné mesto. "Dozrel som stať sa primátorom, mám najlepšiu motiváciu pracovať pre Banskobystričanov a som odhodlaný riešiť problémy," podotkol s tým, že jeho volebný program sa skladá z viacerých pilierov. Súčasťou sú financie, dane a investície. "Primátor musí hľadať riešenie, ako priniesť peniaze do mesta bez toho, aby zvyšoval dane," zdôraznil. Pripomenul, že dôležité je tiež, aby mladí ľudia ostávali žiť v meste a našli v ňom uplatnenie.



Predseda strany Smer-SD Robert Fico na tlačovej konferencii vyhlásil, že Banská Bystrica je to mesto, kde mala ľavica dlhodobo silné postavenie. Smer-SD to má podľa neho v Banskej Bystrici jednoduché, pretože má kandidátov, ktorých je radosť podporovať.



Predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrian Polóny svoju kandidatúru ohlásil s tým, že do volieb pôjde ako nezávislý.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.