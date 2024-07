Smerom do bratislavskej Petržalky treba od utorka rátať s obmedzeniami

Bratislava 29. júla (TASR) - V Bratislave budú od utorka (30. 7.) platiť dopravné obmedzenia smerom do Petržalky. Dôvodom je výstavba električkovej trate. Hlavné mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Doprava bude od utorka rána presmerovaná na novú Jantárovú cestu, spustená bude aj križovatka Jantárová cesta - Betliarska. Na križovatke Jantárová cesta - Lietavská bude platiť dočasné riešenie križovatky, z Lietavskej bude možné odbočenie iba vpravo v smere na Janíkov dvor.



K zmene dôjde aj na električkovom priecestí na Romanovej ulici. Práce sa tam od utorka presunú do druhej fázy, na druhú stranu vozovky. Trvať budú do 31. októbra.



V utorok sa začnú aj práce na električkovom priecestí, vozovke a chodníkoch na Šintavskej ulici. Vyžiadajú si uzatvorenie tohto úseku a dočasné zrušenie zastávky mestskej hromadnej dopravy Šintavská. Práce budú trvať do 30. septembra.