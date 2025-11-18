< sekcia Regióny
Smerom do Važca zrekonštruovali cestu tretej triedy
Súbežne s touto stavbou bola naplánovaná aj výstavba cyklotrasy, ktorá sa tiahne popri ceste.
Autor TASR
Štrba 18. novembra (TASR) - Modernizácia cesty medzi Štrbou a Važcom je podľa obce Štrba výborným príkladom súčinnosti miestnej a regionálnej samosprávy. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zmodernizovala cestu tretej triedy až po hranicu so Žilinským krajom v dĺžke 3,64 kilometra. Súbežne s touto stavbou bola naplánovaná aj výstavba cyklotrasy, ktorá sa tiahne popri ceste. Obec Štrba o tom informovala na sociálnej sieti.
Asfaltáciu cesty tretej triedy kraj financoval zo svojho rozpočtu. Výstavbu cyklistickej trasy realizuje obec Štrba v rámci cezhraničného projektu „Cesta okolo Tatier“ a je financovaná z programu Interreg. „Súčasťou projektu bolo aj odvodnenie tejto cesty a cyklotrasy vrátane osadenia ‚prídlažby‘ a ochranného zábradlia a zvodidiel, ktoré realizovala obec. Aj samotná výstavba cyklotrasy v danom úseku už bola ukončená jej asfaltáciou,“ objasnila obec. Celkové výdavky boli v tomto prípade na úrovni takmer 1,2 milióna eur, nenávratný finančný príspevok z Európskej únie predstavuje 80 percent.
Samospráva podotkla, že spoločný výsledok stojí za to. „Je ním bezpečná cesta medzi dvoma krajmi a zároveň nová cyklotrasa smerujúca k lokalite Šoldov a na Tatranskú Štrbu a Štrbské pleso, respektíve dole smerom k Čiernemu Váhu do Žilinského kraja. Je to výborný príklad súčinnosti a spolupráce obce a samosprávneho kraja, čiže miestnej a regionálnej samosprávy,“ skonštatovala obec a poďakovala všetkým zúčastneným subjektom za výborne zvládnutú koordináciu oboch projektov.
