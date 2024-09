RUŠNÉ RÁNO V BRATISLAVE: Rozsiahle kolóny hlásia na viacerých miestach

Bratislava 23. septembra (TASR) - Smerom z Lozorna do Bratislavy treba v pondelok ráno počítať s kolónami. Vodiči sa podľa Zelenej vlny STVR zdržia vyše polhodiny. Dopravu v hlavnom meste a jeho okolí komplikujú viaceré nehody.



K trom nehodám došlo na bratislavskej diaľnici D2. Pod mostom Harmincova v smere do tunela Sitina auto zrazilo motorkárov. Záchranári blokujú ľavý pruh.



Za mostom Lanfranconi v smere do Petržalky sa zrazili štyri autá, blokujú pravý pruh. Tri pruhy sú prejazdné.



Nehoda sa stala aj pred výjazdom Lamač/Devínska Nová Ves v smere od tunela Sitina, kde sa zrazili kamión a osobné auto.