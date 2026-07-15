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SMEROVALI K MIESTU VÝBUCHU: Muž neprežil zrážku s policajtmi
Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol a dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice.
Autor TASR
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Trenčín 15. júla (TASR) - Zrážku s policajným autom, ktoré smerovalo na zásah pre výbuch v Drietome v okrese Trenčín, neprežil v stredu dopoludnia 78-ročný vodič osobného vozidla. Pri nehode na ceste I/61 sa zranili i dvaja policajti, previezli ich do nemocnice. Okolnosti zrážky polícia vyšetruje. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„V stredu dopoludnia došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru v jednej z firiem v Drietome. Operačný dôstojník bezodkladne vyslal na miesto udalosti policajné hliadky, ktoré počas presunu používali výstražné zvukové a svetelné znamenia,“ pripomenula Klenková.
Počas tohto presunu podľa nej došlo k čelnej zrážke policajného vozidla s protiidúcim osobným autom, ktoré viedol 78-ročný vodič. „Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol a dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice,“ ozrejmila.
Aktuálne sú na mieste udalosti vykonávané procesné úkony, prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Cesta I/61 je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody úplne uzatvorená.
„Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
„V stredu dopoludnia došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru v jednej z firiem v Drietome. Operačný dôstojník bezodkladne vyslal na miesto udalosti policajné hliadky, ktoré počas presunu používali výstražné zvukové a svetelné znamenia,“ pripomenula Klenková.
Počas tohto presunu podľa nej došlo k čelnej zrážke policajného vozidla s protiidúcim osobným autom, ktoré viedol 78-ročný vodič. „Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol a dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice,“ ozrejmila.
Aktuálne sú na mieste udalosti vykonávané procesné úkony, prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Cesta I/61 je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody úplne uzatvorená.
„Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.