Smerovanie Piešťan určuje aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja
Autor TASR
Piešťany 10. decembra (TASR) - Smerovanie rozvoja mesta Piešťany v najbližších rokoch určuje aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta 2026 - 2032. Mesto plánuje rozvoj hospodárskej, sociálnej i environmentálnej oblasti. Aktualizáciu PHRSR zverejnila samospráva na svojom webe.
Pripomienkovať ho mohla verejnosť, zamestnanci mestského úradu aj poslanci mestského zastupiteľstva. „Napredovanie mesta v súlade s týmto strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré pomôžu naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v Piešťanoch žijeme a ktorí sa aktívne zaujímame o dianie v našom meste,“ uviedol v dokumente primátor mesta Peter Jančovič.
V rámci Hospodárskej oblasti plánuje mesto počas rokov 2026 - 2032 rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj hospodárskej základne, implementáciu SMART riešení a digitalizácie a tiež rozvoj a podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva. Zameria sa na podporu dlhodobo finančne udržateľného rozvoja územia s prihliadnutím na demografické výzvy a rozvoj udržateľnej mobility.
V Sociálnej oblasti plánuje rozvoj sociálnej a vzdelanostnej infraštruktúry. Tiež sa zameria na rozvoj kultúry a zlepšenie športovej infraštruktúry. Bude sa usilovať o zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávacieho systému, podporu športových a voľnočasových aktivít a skvalitnenie dostupnosti zdravotníckych a sociálnych služieb vrátane podpory komunitnej práce.
Zásadným cieľom, ktorý sa bude mesto snažiť dosiahnuť v rámci environmentálnej oblasti je zabezpečenie kvalitného a udržateľného životného prostredia prostredníctvom efektívneho manažmentu verejných priestranstiev, zvyšovania energetickej efektívnosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a realizácie opatrení na adaptáciu územia na zmenu klímy.
PHRSR je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta Piešťany. Program bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
