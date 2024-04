Smetiarske autá v Banskej Bystrici bude čoskoro zdobiť maskot

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Vozidlá, ktoré sa každý deň starajú o odvoz komunálneho odpadu v meste Banská Bystrica, bude už čoskoro zdobiť víťazný maskot. Vytvoril ho šiestak zo Základnej školy (ZŠ) Golianova Matej Valent a najoriginálnejšie meno mu vymyslela žiačka piateho ročníka zo ZŠ Bakossova Dominika Majerová. Pomenovala ho Supermárius.



Ako v stredu TASR informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, súťaž o maskota na smetiarskych autách vyhlásila spoločnosť Marius Pedersen v spolupráci so samosprávou. Zapojili sa do nej žiaci z deviatich banskobystrických ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré na hodinách výtvarnej výchovy nakreslili, ako by mala postavička vyzerať. Súčasne vymýšľali aj jej meno. Koncom minulého roka odovzdali svoje práce a v týchto dňoch víťazom odovzdali vecné ceny. Šancu vyhrať mala škola, trieda, ale aj jednotlivec, ktorý nakreslil najkrajšieho maskota.



"Naši školáci majú fantáziu, ktorú, ako sme sa presvedčili, využili pri kreslení maskota. Do súťaže bolo doručených okolo 490 výkresov s výtvormi žiakov ZŠ. Vybrať najzaujímavejšiu postavičku bolo pomerne náročné, ale podarilo sa. Dôraz sme pritom kládli nielen na prepojenie maskota s témou komunálneho odpadu, ale i na tému ekológie a recyklácie, čo víťazný návrh spĺňa," zhodnotil druhý zástupca primátora Martin Majling.



Trieda, ktorú šiestak navštevuje, sa zúčastní na výlete do Zvolena, kde školákom ukážu, ako funguje optická triediaca linka. Jeho ZŠ zároveň dostala odpadkové koše na triedený zber komunálneho odpadu podľa vlastného výberu.



Ako potvrdila regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, prevádzka Banská Bystrica, Marianna Klobušická, víťazný maskot bude už v blízkom období zdobiť ich vozidlá.