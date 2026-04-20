Smetiarske autá v Bratislave budú mať nové interaktívne farebné polepy
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Bratislavské smetiarske autá budú od mája jazdiť s novými farebnými polepmi, ktoré „ožijú“ priamo na displeji mobilných telefónov. Ide o interaktívnu technologickú novinku s prvkami rozšírenej reality, s ktorou prichádza mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spolu s hlavným mestom. Projekt je súčasťou snahy približovať témy odpadového hospodárstva zrozumiteľnou a hravou formou aj najmladším obyvateľom. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
„Smetiarske autá sú pre mnohé deti jednou z najobľúbenejších vecí, ktoré môžu v uliciach mesta stretnúť. Nové polepy sme preto navrhli tak, aby tento moment ešte viac oživili a zároveň hravou formou ukázali, čo všetko sa s odpadom v Bratislave deje,“ skonštatovala generálna riaditeľka spoločnosti Miroslava Čalfová.
Rozšírená realita funguje prostredníctvom bezplatnej aplikácie Artivive. Mobil stačí nasmerovať na polep na vozidle, plagáte alebo na obrázok na webovej stránke. Na správne fungovanie sa odporúča mať v zábere celý polep a stáť približne tri až päť metrov od vozidla. Po nasmerovaní mobilu na polep sa následne zobrazí krátka animácia a interaktívny zážitok. Aplikácia umožňuje aj nahratie krátkeho videa, ktoré sa uloží do telefónu.
Nové polepy vizuálne predstavujú činnosti, ktoré presahujú samotný odvoz odpadu. Mestská organizácia energeticky zhodnocuje odpad, z ktorého vyrába elektrinu, a dodáva teplo do časti bratislavských domácností. Dotrieďuje odpad zo žltých nádob a prostredníctvom Bratislavského centra opätovného použitia KOLO vracia funkčné veci späť do obehu. Polepy sú zároveň súčasťou postupnej modernizácie vozového parku OLO. Do konca roka má byť novými interaktívnymi polepmi vybavených 26 vozidiel.
Verejnosť si novinku bude môcť prvýkrát vyskúšať na podujatí Majáles, ktoré sa uskutoční 1. - 2. mája na Tyršovom nábreží.
