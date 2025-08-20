< sekcia Regióny
Smolenice si pripomenú výročie zlúčenia obce so Smolenickou Novou Vsou
Autor TASR
Smolenice 20. augusta (TASR) - Počas sobotného (23. 8.) jarmoku si v Smoleniciach v okrese Trnava pripomenú 65. výročie zlúčenia obce so Smolenickou Novou Vsou. Tradičný jarmok ponúkne celodenný program pre deti aj dospelých, tombolu, stánky s remeslami či občerstvením a aj nočnú zábavu. Informovali o tom z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Jarmok sa začne v sobotu o 9.00 h vystúpením folklórneho súboru Krupanskí Črpáci. Po slávnostnom otvorení si mužský spevácky súbor Záruby, detský folklórny súbor Čerešenka a občianske združenie Neštišané pripomenú spoločným vystúpením 65. výročie zlúčenia Smoleníc a Smolenickej Novej Vsi. Na hudobný program sa môžu tešiť návštevníci jarmoku aj popoludní.
Medzi sprievodné podujatia bude v kultúrnom dome patriť výstava pripomínajúca zlúčenie obcí a blížiace sa 155. výročie narodenia vynálezcu padáka Štefana Baniča. Smolenický jarmok sa koná už 31 rokov a patrí medzi najväčšie kultúrne podujatia v obci.
OOCR Trnava Tourism pripravila na sobotu aj komentovanú prehliadku. Účastníci so sprievodcom objavia hradisko Molpír, Smolenický zámok a tiež príbeh Jána Baniča, jedného z objaviteľov jaskyne Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou na západnom Slovensku. Od železničnej stanice privezie návštevníkov na miesto diania Smolenická fčela.
